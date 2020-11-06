Суддя КСУ Володимир Мойсик, якого нардепи закликали піти у відставку, робити цього не збирається. Попри невчасно подану декларацію та відсутність інформації про суттєві зміни свого майнового стану, Мойсик все ж вважає: він нічого не порушував.

Водночас суддя визнає, що НАЗК склало на нього адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації. Про це Володимир Мойсик сказав у коментарі "РБК-Україна".

Тим часом Ситуацію треба пом'якшити: судді КСУ готові пояснити своє рішення щодо е-декларування

Він заперечує, що ситуація з його декларацією призвела до конфлікту інтересів при розгляді справи про неконституційність повноважень НАЗК.

У відставку Мойсик теж поки не збирається.

Нам фактично пропонують залишити у державу без Конституційного суду. Такого не може бути. Я піду у відставку, коли сам захочу. Я не вважаю, що хоч на йоту я щось порушив, щоб повинен був йти у відставку,

– наголосив суддя.

Крім того, він заперечив звинувачення політиків, що судді КСУ працюють в інтересах Росії.

"Подивіться, що вони пишуть. Що нібито в КСУ є група, яка підтримує Росію. Я пройшов два Майдани, я в 2014 році керував Коломийської сотнею на другому Майдані, я перебуваю у двох російських постановах про розшук і фінансових санкціях! І це я ще з Росією пов'язаний?", – зазначив суддя КСУ.

Народні депутати 4 листопада проголосили заяву-звернення до суддів Конституційного Суду, які брали участь в ухваленні скандального рішення щодо е-декларування. Парламентарі просять їх невідкладно піти у відставку або скласти із себе повноваження. Звернення до суддів КСУ підписали 226 нардепів з різних парламентських фракцій. У переліку з 11 суддів є й Мойсик.

Мойсик вчасно не задекларував понад 150 тисяч гривень доходу у лютому. За таке порушення передбачається штраф від 1,7 до 3,4 тисячі гривень. НАЗК раніше заявляли про особистий інтерес Мойсика та ще кількох суддів у справі про неконституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції".

Зверніть увагу! 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Це розкритикували українське суспільство, влада та міжнародні партнери. Більше читайте за посиланням.