Піду, коли сам захочу: суддя КСУ Мойсик не має наміру йти у відставку
Суддя КСУ Володимир Мойсик, якого нардепи закликали піти у відставку, робити цього не збирається. Попри невчасно подану декларацію та відсутність інформації про суттєві зміни свого майнового стану, Мойсик все ж вважає: він нічого не порушував.
Водночас суддя визнає, що НАЗК склало на нього адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації. Про це Володимир Мойсик сказав у коментарі "РБК-Україна".
Тим часом Ситуацію треба пом'якшити: судді КСУ готові пояснити своє рішення щодо е-декларування
Він заперечує, що ситуація з його декларацією призвела до конфлікту інтересів при розгляді справи про неконституційність повноважень НАЗК.
У відставку Мойсик теж поки не збирається.
Нам фактично пропонують залишити у державу без Конституційного суду. Такого не може бути. Я піду у відставку, коли сам захочу. Я не вважаю, що хоч на йоту я щось порушив, щоб повинен був йти у відставку,
– наголосив суддя.
Крім того, він заперечив звинувачення політиків, що судді КСУ працюють в інтересах Росії.
"Подивіться, що вони пишуть. Що нібито в КСУ є група, яка підтримує Росію. Я пройшов два Майдани, я в 2014 році керував Коломийської сотнею на другому Майдані, я перебуваю у двох російських постановах про розшук і фінансових санкціях! І це я ще з Росією пов'язаний?", – зазначив суддя КСУ.
Народні депутати 4 листопада проголосили заяву-звернення до суддів Конституційного Суду, які брали участь в ухваленні скандального рішення щодо е-декларування. Парламентарі просять їх невідкладно піти у відставку або скласти із себе повноваження. Звернення до суддів КСУ підписали 226 нардепів з різних парламентських фракцій. У переліку з 11 суддів є й Мойсик.
Мойсик вчасно не задекларував понад 150 тисяч гривень доходу у лютому. За таке порушення передбачається штраф від 1,7 до 3,4 тисячі гривень. НАЗК раніше заявляли про особистий інтерес Мойсика та ще кількох суддів у справі про неконституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції".
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