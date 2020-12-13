Рінат Ахметов не може ніяк зупинитися в своєму бажанні наживатися на Україні. А значить – підвищення тарифів на електроенергію для населення не за горами.

Ми всі як мешканці України пов'язані непомітними зв'язками, одним з яких є доступ до електрики. І саме про це сьогоднішня тема відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі.

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Але якщо всі ми є споживачами та платимо за неї, то є хтось, хто забирає гроші за її виробництво. І хто не хоче ніяк заспокоїтися, тому що електроенергія стала основою його олігархічного бізнесу.

Саме електроенергія створює для нього головний прибуток, з якого він живе тим способом життя, що може шокувати будь-якого європейця, адже це – громадянин найбіднішої країни Європи, але він купив найдорожчу квартиру в Лондоні та палац короля Леопольда у Франції, і лише це сумарно коштує пів мільярда доларів.

А ще приватні літаки, найняті лобісти та анонімні аватари в інтернеті, що захищають свого господаря. Ідеться про Ріната Ахметова.



Рінат Ахметов / Фото "Української правди"

Що Ахметов зробив з енергоринок України

Саме його невгамовні апетити призводять до того, що весь енергоринок України має вигляд перекошеного одоробла.

► Де відключають атомні енергоблоки з дешевою електроенергією, аби завантажувати дорогі вугільні блоки Ахметова.

► Де Укрзалізниця, як великий споживач струму, втрачає сотні мільйонів гривень, які могли би оновити пасажирські вагони, щоб ми з вами користувалися гідним сервісом.

► Де школи, дитячі садочки та водоканали мають платити тариф на доставку електроенергії, а підприємства Ахметова – ні.

► Де прокурори відмовляються розслідувати схему "Роттердам+", в результат якої переплати склади 39 мільярдів гривень, але при цьому генпрокурорка Венедіктова продовжує казати, що вона прийшла боротися зі злочинністю.

І такий парадоксів безліч. Лише один приклад, який показує всю потворність олігархічного устрою України.

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Отже, тарифи на електроенергію встановлює Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг. Попередній очільник цього органи – колишній менеджер "Рошену", Дмитро Вовк, він на втіках за кордоном, бо слухняно виконував забаганки Ахметова.

Валерій Тарасюк vs Рінат Ахметов

Нинішній керівник Валерій Тарасюк перебуває під постійними нападками телеканалів Ахметова, наймитів олігарха з числа депутатів та куплених експертів. А все тому, що Тарасюк іде проти вимог Ахметова. І замість того, щоб вкотре підвищити тариф на доставку електроенергії з 1 січня 2021 року – він його зменшив.



Валерій Тарасюк / Фото Кабміну

Тариф на передачу знизять на 18 гривень 83 копійки за мегават-годину. Здається, що це копійки, але в масштабах країни утворюється величезна економія. Так, тільки Укрзалізниця, як великий споживач електроенергії, завдяки такому зниженню зможе заощадити близько 75 мільйонів гривень на рік.

Спочатку тариф на передачу планувати не знижувати, а навпаки підвищити на 12 гривень 5 копійок за мегават-годину, що ще би більше повели втрати Укрзалізниці та всіх споживачів електроенергії.

Особливість цього тарифу на передачу електроенергії в тому, що його не платять домогосподарства, тобто звичайні громадяни. І він непомітний більшості з нас. Але саме цей тариф ставить на коліна всю українську промисловість. І при цьому дозволяє наживатися грошима конкретним кланам – і угрупуванню Ахметова зокрема.

Цей тариф на доставку електроенергії вже нещодавно підвищували – і з 1 грудня всі непобутові споживачі змушені платити більше, ніж в листопаді.

Скільки на цьому заробляють "зелені" виробники

Оперує цим тарифом компанія Укренерго, а левова частина зібраного ресурсу йде на модернізацію ліній електропередач або зарплати інженерів. Кошти, зібрані під виглядом збору на транспортування електроенергії, йдуть на виплати астрономічних "зелених" тарифів.

Якщо бути точним, від 31 копійки поточного тарифу лише 9 копійок йде на обслуговування ліній електропередач. Решта 22 копійки з кожного кіловат-години – це збір грошей в спеціальну заначку для виплат "зеленим" виробникам, які працюють за найвищими тарифами в Європі.

Всього виплат по "зеленим" тарифами у 2020 році очікується близько 60 мільярдів гривень. Ось з таких ось копієчок і утворюються потім річки грошей в олігархічні кишені.

Повторюся, з 1 грудня такий підвищений тариф Укренерго платить не тільки Укрзалізниця, а всі непобутові споживачі: металурги, хімзаводи, кінотеатри, кафе, ресторани, школи, дитячі садки, лікарні, військові частини.

Хто безкоштовно користується мережами Укренерго

Правда, є один виняток. Є одна категорія бізнесу, який взагалі цей тариф Укренерго не платить. Це – увага – експортери електроенергії.

Ні 9 копійок на мережі Укренерго, ні 22 копійки на дотації "зеленим". Тобто вони повністю безкоштовно користуються мережами держкомпанії Укренерго і на цьому заробляють гарний прибуток, продаючи електроенергію в країни ЄС.

А тепер розгадка. Кому ж так підфартило. Хто ж у нас такий щасливчик, що продає електроенергію в Європу і не платить те, що платять всі? Розгадка вас не здивує – понад 95% експорту електроенергії контролює ДТЕК Ахметова. І щоб не платити цей збір, вони отримали потрібне рішення суду. Загальна несплата склала вже понад 1,5 мільярда гривень.

До теми Тариф на електроенергію: як Ахметов може нажитися на українцях

Експортером електроенергії в складі групи Ахметова є найбільший забруднювач Західної України – Бурштинська ТЕС, яка утворює так званий Бурштинський енергоострів. Це 3 області Західної України, які не мають з'єднання з іншою енергосистемою країни.

Викиди Бурштинської ТЕС складають близько 170 тисяч тонн на рік. Це найбільший забруднювач на Прикарпатті: 80% всіх викидів Івано-Франківської області припадають саме на Бурштинську ТЕС. За даними рейтингу Liga.net, це третє за обсягом забруднення підприємство в Україні.

І ще один вражаючий факт. Головним бенефіціаром "зеленого" тарифу, який покривають цими спеціальним збором за передачу електроенегрії, також ... є ДТЕК Ахметова, у якого 25% "зелених" потужностей.

Тобто вдумайтеся в цей абсурд!

Перше – всі споживачі в країні платять збір за транспортування електроенергії. Всі, окрім Ахметова.

Друге – не платить цей збір саме брудна станція Ахметова, яка спалює вугілля, труїть екологію в Україні і отримує світову ціну за вироблену таким способом електроенергію від європейських виробників.

І третє – цей збір, які оплачують всі, окрім експортної компанії Ахметова, іде на виплати виробникам "зеленої" електроенергії, де найбільша роль також в Ахметова.

Але Ахметов каже – не змушуйте мене платити тариф за транспортування електроенергії. Не змушуйте мене понизити "зелений" тариф. Давайте нехай краще державний бюджет покриє мені борги. А ще краще – давайте підвищимо тарифи для населення.

І це неминуче станеться, якщо олігарх не приборкає свої апетити, або якщо зробити так його не змусять державні та правоохоронні органи.