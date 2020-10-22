Як вести переговори з цивільними в зоні конфлікту, встановити з ними довіру, зняти напругу та допомогти у надзвичайній ситуації. А ще – підвищити імідж Збройних сил України та гарантувати військам можливість виконувати завдання і захищати державу.

Все це знають армійці групи цивільно-військового співробітництва. Як з'явився цей підрозділ, які перед ним стоять завдання, як тренуються військовослужбовці та як досягають стандартів НАТО – з’ясували журналісти "Фактору безпеки" на 24 каналі.

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Через острах за безпеку власного життя посварилися влада та мешканці одного з населених пунктів. До імпровізованого містечка прибув конвой з допомогою. Однак місцеві жителі військових зустріли обуренням. Чимало з них – вимушені переселенці, втекли з зони конфлікту. Стати арбітром у цій ситуації та розв’язати суперечку до населеного пункту прибув підрозділ цивільно-військового співробітництва.

Завдання СІМІС було прибути та провести переговори, зробити так, щоб цивільне середовище існувало та співпрацювало разом з військовими,

– сказав офіцер управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗС України Євген Забродський.

Тим часом група радикально налаштованих жителів захопила автомобіль військового підрозділу. Люди заблокували транспорт та погрожували армійцям розправою. Домовитися з ними відразу не вдалось. В армійців полетіло каміння, палиці та пляшки з водою. Агресивно налаштований натовп кидав у військових все, що траплялось під руку.

На допомогу колегам прибули військові служби правопорядку. В повній амуніції вони на практиці застосували навички контрою натовпу. Металевими щитами відтіснили активістів. При цьому силу не застосовували. Паралельно підрозділ цивільно-військового співробітницвтва не припиняв переговори із владою та населенням.



Тренувальні місії СІМІС / Скриншот з відео

"Наші військовослужбовці намагалися зробити так, щоб цей конфлікт не зростав далі, щоб він залишався контрольованим", –зазначив Забродський.

Тренувальна місія

Та місія – тренувальна. Навички військові відточувалм в межах навчань Rapid Trident 2020 на Львівщині. Але такі завдання чи не щодня стоять перед офіцерами підрозділу у реальному житті. Тож цивільно-військове співробітництво вимагає постійного самовдосконалення. На полігоні армійці вчаться ефективніше організовувати переговорні процеси між військовими та цивільними. За тренуванням стежать інструктори НАТО.

Вони відзначили професійність українських військових.

Українські підрозділи СІМІС під час відпрацювання сценарію демонструють навички роботи з людьми, які залишили свої оселі через бойові дії, урядовими та міжнародними організаціями, владою, а також налагоджують взаємодію із підрозділами військової поліції,

– ствердив інструктор, офіцер Збройних сил США Деніел.

Групи цивільно-військового співробітництва або СІМІС виконують специфічні завдання, непритаманні жодній іншій армійській спеціальності. Вони ведуть боротьбу за підтримку кожного мирного мешканця в зоні надзвичайної ситуації. Саме ці військові встановлюють контакт між збройними силами та населенням. І допомагають остаточно встановити порядок у зоні протистояння.



Інструктор, офіцер ЗС США Деніел / Скриншот з відео

Основна мета тренувань

За словами офіцера Забродського, основною метою є забезпечити безперешкодну діяльність Збройних сил України, а також зробити так, щоб цивільне населення не перешкоджало діяльності збройних сил України. А також, щоб ЗСУ указували найменший вплив на цивільне.

Такі підрозділи є в арміях усіх країн-членів НАТО. Ще наприкінці 19 століття у Північноатлантичному альянсі зрозуміли: розв'язати конфлікт тільки зброєю неможливо. Невід'ємні частини сучасниих гібридних воєн:

тероризм;

дезінформація;

пропаганда;

хакерські атаки.

А цивільне населеннянесе не лише фізичний тягар наслідків збройного протистояння, але й перебуває під шаленим психологічним тиском.

Третій гравець на полі бою

Забродський відзначив: "Взагалі всі прогресивні Збройні сили всіх прогресивних країн світу вже дійсно дійшли висновку, що на полі бою є не лише ворожі сторони, ті які протистоять одне одному. Але є ще третій гравець, який дуже важливий. Це цивільне середовище та цивільне суспільство".

Сполучені Штати почали залучати фахівців СІМІС ще під час операцій в Iраку у 1991 році. У цій країні функціонували пункти зустрічі представників місцевої влади, міжнародних організацій та збройних сил. Вони координували питання надання гуманітарної допомоги.

► У збройних силах Данії фахівці СІМІС виступають у ролі радників із цивільних питань.

► У Франції групи цивільно-військового співробітництва залучають до планування та проведення спеціальних операцій, комунікації з неурядовими організаціями та спілкування із громадськістю.

► У Німеччині такі підрозділи інформують населення та допомагають визначити їхні погляди. А ще оцінють гуманітарну ситуацію у зоні конфлікту за кордоном.

Підрозділи цивільно-військового співробітництва НАТО працюють не лише у зонах конфліктів. Їх залучають до співпраці з населенням і під час навчань Альянсу. Тоді армійці спілкуються з місцевими мешканцями, інформують їх про маневри, повідомляють про завдання військових та дізнаються, що думають про це люди.



Підрозділи СІМІС в Україні / Скриншот з відео

Підрозділи СІМІС в Україні

У Збройних силах України підрозділи СІМІС почали діяти у 2014 році. Окупація Криму, бойові дії на Сході України спонукали ЗСУ не лише змінювати тактику своїх дій, а й шукати й втілюватиновий підхід до планування та проведення операцій. При цьому застосовували досвід та основні принципи збройних сил держав НАТО.

Офіцери груп цивільно-військового спіробітництва першими після бойових підрозділів заходили у звільнені міста і села на Сході України. Саме вони:

налагоджували співпрацю місцевих громад з міжнародними організаціями;

допомагали доправляти гуманітарні вантажі;

організовували співпрацю офіцерів із представниками місцевої влади.

Завдяки роз'яснювальній роботі фахівців СІМІС вдалося запобігти випадкам блокування підрозділів українських збройних сил місцевими мешканцями.

Успіх виконання завдань залежить від ретельної підготовки. Військові СІМІС повинні мати високі навички комунікації, а перш, ніж спілкуватися з мирними жителями, ретельно вивчити їхній світогляд та менталітет. Крім того, зібрати інформацію щодо лідерів місцевих громад і активістів. Уміння використовувати цю інформацію та ефективно застосовувати її на практиці – має допомогти військовим розуміти й чути своїх цивільних опонентів.

Діяльність цивільно-військових співробітників

Групи СІМІС регулярно несуть службу й у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Армійці цивільно-військового співробітництва вивозять поранених мирних жителів, евакуюють та заспокоюють населення. Подекуди їм доводиться власноруч розбирати завали, відновлювати будинки і комунікації.

Влітку 2015 року внаслідок військових дій та постійних обстрілів бойовиками селище Бердянське, що за кілька кілометрів від Широкиного, залишилося без води. Тривалий час мешканці, більшість з яких літні люди, були вимушені буквально виживати. Допомогти цивільному населенню взялися військовослужбовці підрозділу СІМІС.

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"В районі проведення ООС досі працюють групи цивільно-військового співробітництва, працюють центри цивільно-військового співробітництва і наразі в них побільшало роботи, оскільки діє режим припинення вогню і саме на них наразі покладається основна робота щодо взаємодії цивільного сектору та військового", – ствердив Забродський.

У військовому конфлікті на території України важливо мати військовий підрозділ, який зможе правильно оцінити ситуацію, проінформувати про неї командування і зробить все можливе, аби військові операції не перешкоджали цивільному населенню,

– додав офіцер ЗС США Деніел.

У будь-якому конфлікті, окрім ворожих сторін, бере участь і цивільне населення. І Збройні сили України вже ефективно діють за таким умов, невпинно рухаючись до повного впровадження стандартів НАТО. А підрозділ CIMIC – один з головних напрямів військової діяльності, без якого не можлива жодна операція.

Руйнування стереотипів

Снайперки, кулеметниці і танкістки. Бойові дії на Сході України зруйнували стереотип, що військова справа – суто чоловіча. Сьогодні жінки у нашій державі несуть службу у збройних силах на рівні з чоловіками. Так само як і військовослужбовиці в арміях країн НАТО. Про жінок, які залишили мирне життя заради війська – дивіться у наступному сюжеті.



Мерседес Торрес Бермехо / Скриншот з відео

Бойова машина з гуркотом долає перешкоду, залишаючи позаду стовп пилу. Майже 30-тонний бронетранспортер легко виписує піруети у тендітних жіночих руках. Мерседес Торрес Бермехо впевнено тримає кермо. Дівчина, як і зазвичай, вдягає шолом та зникає під бронею. А потім – сміливо керує бронетранспортером та невимушено долає усі складнощі рельєфу.

Потужність цієї гігантської машини – приголомшує. Я переконана, що не один палкий шанувальник Формули – 1 залюбки сів би за кермо цього залізного звіра,

– зазначила Мерседес Торрес Бермехо.

Мерседес з дитинства мріяла служити у війську. Тож тільки-но випала нагода – взяла в руки зброю. Навички керування бойовими машинами Pizarro здобувала не лише у рідній Іспанії, а й у Латвії – в межах одного з 4 мультинаціональних батальйонів НАТО. Разом зі своїми побратимами Мерседес подолала всю Європу. Дівчина сказала, що пристосовувати машину до різної місцевості було завданням не з простих. Утім опускати руки вона не звикла. Вона сказала: "Керувати транспортом у Латвії геть не схоже на те, як я звикла це робити в Іспанії. Але це неоцінений досвід".

Війна змінює обличчя людей

Війна змінює обличчя людей – переконана командувачка танкового екіпажу Тетяна. Струнка блондинка з чарівною посмішкою змінила сукню на камуфляж. Тепер щодня вдягає шолом та бронежилет, а в її очах сяє рішучість.



У ЗСУ збільшується кількість жінок / Скриншот з відео

"В армії потрібно знати, навіщо ти туди йдеш і на які труднощі натрапиш. Ти повинен боятись ні бруду, ні важких знарядів", – наголосила командувачка.

Початок шляху української командувачки

До армії Тетяна потрапила у 2016 році. Тоді її чоловік повернувся з зони бойових дій, залишився вдома з 2 дочками. А Тетяна вирушила йому на зміну на український схід. Свій шлях у війську жінка розпочала в піхоті. Працювала командиром зводу зв'язку. Потому брала участь у бойових діях на Луганському напрямку у складі 53-ї окремої механізованої бригади. Втім жінку завжди приваблювала важка техніка. Адже у складні хвилини бою на допомогу піхотинцям приходили танки.

Я пам'ятаю, як нас рятували танки. Коли помирали хлопці, нас рятували танки,

– додала військова.

Жінки у складі танкового екіпажу вміють і керувати бойовою машиною, і прицілювати гармати, і приводити машину у боєготовність та за потреби її ремонтувати. Свій бронетранспортер Pizarro Mercedes назвала домом, а побратимів – родиною.

Техніка без людей – не зброя

"Поблизу лінії фронту техніка танкістів – завжди напоготові. Не дають собі розслабитися і самі армійці", – сказала Тетяна. Адже без людей техніка – не зброя.

За останні 6 років в Україні відбулися колосальні зміни у залученні жінок до військової служби. Кількість дівчат у ЗСУ зросла в 16 разів. Нині в українському війську служить понад 30 тисяч жінок. З них – понад 4,5 тисячі обіймають офіцерські посади. Роль жінки в українській армії змінилася після початку збройного конфлікту на Сході.



Тренування підрозділів СІМІС / Скриншот з відео

Тоді жінки масово почали вступати в добровольчі батальйони та опановувати військові спеціальності, які тривалий час вважалися суто чоловічими. Одночасно відбувалися й зміни в законодавстві. Нині жінки мають змогу нести військову службу на рівні з чоловіками. Збільшується їхнє представництво та роль у силових структурах та політиці.

Гендерна рівність

Досягти гендерної рівності Україні допомагає НАТО. У країнах Північноатлантичного альянсу військова справа вже давно перестала бути суто чоловічою цариною. Ще у 1961 році на конференції у Копенгагені у НАТО вирішили взяти курс на гендерну рівність та активніше залучати жінок до армійської служби. Нині дівчата у країнах НАТО беруть участь у бойових діях та обіймають будь-які військові посади.

У Збройних силах США служать приблизно 20 тисяч жінок – це 15% контингенту . При чому у війську для них відкриті майже всі армійські посади.

. При чому у війську для них відкриті майже всі армійські посади. Жодних обмежень у кар'єрі для жінок немає і у Збройних силах Норвегії.

А у Франції жінкам дозволили служити навіть на атомних підводних човнах. У французькій армії загалом 15% посад обіймають жінки. І ця країна посідає 4 місце у світі за кількістю дівчат, залучених до військової служби.

НАТО всіляко сприяє посиленню ролі жінок і в організаційній структурі. Вони у країнах Альянсу обіймають відповідальні посади від керівників генштабів до міністрів оборони. У НАТО діє і спеціальний Комітет з гендерних перспектив. А також запроваджена посада спеціального представника генерального секретаря з питань жінок, миру і безпеки.

Жінки відіграють важливу роль у національній обороні. Впродовж десятиліть ми у НАТО працювали, щоб подолати перешкоди для жінок у військовій галузі. Я закликаю всіх союзників активніше залучати жінок до служби у збройних силах. Адже рівна армія – це сильна армія,

– відзначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Жінки щодня відстоюють гідність та честь Збройних сил України. Адже рівність статі не має. А ще, як і їхні колеги-чоловіки, прагнуть миру та спокою для своєї держави.