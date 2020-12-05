Після 23:00 4 грудня в Одеській облраді депутатам усе ж вдалося зібратися на першу сесію. До цього було 12-годинне протистояння депутатів із бійками та зі знищенням меблів.

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Після початку засідання депутати формально склали присягу, тобто підписали папірці. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

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Далі розпочалося найголовніше, а саме таємне голосування за голову зборів. На цю посаду претендували 2 людини – "слуга народу" Григорій Діденко та представник ОПЗЖ Вадим Шкаровський.

У підсумку головою Одеської облради став Діденко: його підтримали 44 депутати. Натомість за Шкаровського свої голоси віддали 40 осіб.

За даними журналістів, проросійська ОПЗЖ робила все, щоб головою ради став її представник. У хід ішов навіть підкуп депутатів – суми доходили до 75 тисяч доларів.

Додамо, що увечері в сесійній залі зареєструвалися всі 84 депутати. Реєстрація депутатів відбувалася підняттям рук, оскільки раніше під час бійки народні обранці зламали систему голосування.

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Блокування сесії розпочалося ще вранці 4 грудня. Це робили депутати 3 політичних сил: ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Партії Шарія".

Вони вимагали, аби територіальна виборча комісія зареєструвала 9 представників партії "За майбутнє".

Блокувальники вважали винуватцями зволікання з реєстрацією депутатів представників партії "Слуга народу". Ті, за їхніми словами, нібито намагалися таким чином домоглтися обрання потрібної їм людини головою облради.

У територіальній виборчій комісії пояснили, що "не встигли розглянути заяви, бо подали їх запізно, а сьогодні немає кворуму".

Згодом у залі виникла штовханина, а потім спалахнула сутичка за участю кількох десятків людей. Серед них були як депутати облради, так і їхні колеги з Верховної Ради та муніципальних зборів.

Після цих подій нардепка Тетяна Плачкова звернулася до медиків із підозрою на перелом руки. Також депутати потрощили меблі в залі.

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