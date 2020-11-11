Дружина колишнього очільника МОЗ Олександра Квіташвілі 35-річна Анастасія Островська померла 8 листопада. Під час хірургічного втручання жінці нібито пошкодили судини.

Про смерть дружини Квіташвілі повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Повідомлення ексміністра закрите для сторонніх осіб, пише 24 канал.

До теми Чергова втрата у родині п'ятого президента: померла мати Марини Порошенко

Я люблю тебе, де б ти не була. Я зазнав невдачі. Я не зміг тебе врятувати. Пробач мені,

– написав ексміністр.



Померла 35-річна дружина ексміністра МОЗ Олександра Квіташвілі / Скринштот Chas News

Що відомо про смерть Островської

За даними видання Chas News, Островській робили планову операцію на жовчному міхурі. Під час хірургічного втручання їй нібито пошкодили судини. Лікарі намагалися врятувати жінку впродовж 10 годин.

Сам Квіташвілі у коментарі виданню розповів, що його дружині провели 4 операції.

"Перепрошую, я зараз не маю сил про це говорити. Займаюсь оформленням паперів", – сказав чоловік Островської.

Як у фейсбуці повідомила Інна Голованчук, прощання з померлою відбудеться 11 листопада в Києві.

Зверніть увагу! Квіташвілі очолював МОЗ з грудня 2014 року по квітень 2016 року. Перед тим він 2 роки обіймав посаду міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії.