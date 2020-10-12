"А ви особисто знаєте хоча б одного хворого?" Це питання було улюбленим серед вітчизняних ковід-дисидентів навесні і влітку-2020, але зараз стрімко втрачає актуальність. Коронавірус перестає бути хворобою з ТБ та інтернету. Разом з погіршенням ситуації COVID-19 стає хворобою наших рідних, знайомих і колег. Хворобою, що несе відчутні страждання і переживання. Далі читайте російською мовою.

Кривая госпитализаций ползет вверх, мы очутились перед реальной перспективой медицинского коллапса, и самое время вспомнить о спорном локдауне, введенном семь месяцев назад. По-новому оценить тогдашние аргументы "за" и "против" – уже с учетом нашего сегодняшнего знания.

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Карантин как передышка

Теперь очевидно, что разорительный весенний карантин действительно оттянул масштабную эпидемию COVID-19 в Украине. Пресловутой первой волны, ударившей по Западной Европе и США, у нас попросту не случилось. Теоретически страна получила примерно полугодовую передышку: чтобы подготовиться к эпидемии и встретить ее во всеоружии.

Было ли это время использовано с толком? Одни – как правило, представители власти – подчеркивают, что весной состояние отечественной медицины было еще более катастрофическим, чем сейчас. Это правда. Другие возражают, что ситуация с тестированием и оборудованными больницами по-прежнему остается плачевной, а возможности ее исправить были упущены. Это тоже правда. Третьи замечают, что за полгода в любом случае не удалось бы вырастить тысячи новых медиков. Что ж, и это правда.



В Украине стремительно растет количество заболевших на коронавирус / Фото УНН

Усталость от COVID-19

Но еще правда заключается в том, что реальная подготовка требует адекватного восприятия будущей угрозы. А в этом отношении локдаун имел противоположный эффект: он убедил миллионы наших соотечественников будто никакой угрозы нет. Благодаря жесткому и спешно введенному карантину COVID-19 на несколько месяцев остался болезнью из новостей, с которой абсолютное большинство населения не сталкивалось лично. Но опасность, существующая лишь в новостях, не может восприниматься всерьез сколько-нибудь продолжительное время.

В марте и апреле напуганные граждане еще ждали превращения Киева в Ухань, а Харькова – в Бергамо. Уже к маю на смену панике пришли поголовная усталость от происходящего и массовое неприятие карантинных мероприятий. Не увидев апокалипсиса, страна пришла к выводу, что угроза новой инфекции как минимум сильно преувеличена – если вообще не выдумана. Это настроение разделяли и низы, и верхи. Чиновники, тратившие средства из коронавирусного фонда на ремонт дорог, действовали в полной гармонии с простыми обывателями.

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В представлении большинства украинцев жесткий карантин стал не спасительной передышкой, а ложной тревогой. Истошным криком "Волки! Волки!", за которым не последовало немедленного появления волков, – в результате чего многие уверовали, что столкнуться с волками не придется никогда. Вместо того, чтобы вооружить Украину, локдаун психологически ее разоружил.

За семь месяцев от коронавируса безумно устал весь мир. Но, в отличие от итальянцев, британцев или американцев, наши сограждане устали от эпидемии еще до того, как эпидемия реально нас затронула. И теперь COVID-19 атакует утомленную и растерянную страну, явно не готовую к тому, что настоящие проблемы только начинаются.