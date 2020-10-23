Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив важливість включення питання про Будапештський меморандум на всеукраїнське опитування 25 жовтня. Він вважає, що потрібна широка дискусія про те, якими мають бути гарантії безпеки України.

За словами Кулеби, стратегія МЗС України завжди полягає у використанні всіх дипломатичних засобів для гарантування нашої безпеки і відновлення територіальної цілісності. Про це він сказав журналістам, повідомляє 24 канал.

До речі Я не можу сказати всю мою стратегію, – Зеленський про гарантії Будапештського меморандуму

Міністр зазначив, що давно назріла потреба в розмові про гарантії безпеки для України, оскільки урок 2014 року показує, що ті правові і політичні механізми безпеки, які існували не спрацювали.

Ми продовжуємо жити поруч з Росією, від географії не втечеш, і тому є питання, яким чином ми можемо гарантувати безпеку,

– наголосив дипломат.

Він додав, що запитання, яке було включене до п'ятірки запитань, на які українцям буде запропоновано відповісти 25 жовтня, власне і є початком дискусії. "Не експертної, а широкої дискусії про те, якими мають бути гарантії безпеки України", – підкреслив Кулеба.

Зверніть увагу! Окружний адміністративний суд Києва дозволив Володимиру Зеленському провести всеукраїнське опитування 25 жовтня. Саме у день місцевих виборів українці зможуть відповісти на 5 додаткових питань від президента.

Що відомо про Будапештський меморандум? Це міжнародна угода, яку підписали ще в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія. Тема договору – подальший неядерний статус України.



В угоді зазначили пункти про гарантії суверенітету та безпеки для України у випадку агресії проти нашої держави.



5 питань від президента Зеленського / Інфографіка 24 каналу