Основними темами 2 дня зустрічі глав держав та урядів країн "Великої двадцятки" є захист клімату та сталий економічний розвиток. Однак жодних рішень не очікують через демарш поки чинного президента США Дональда Трампа.

Другий день саміту G20: основне

У столиці Саудівської Аравії триває саміт глав держав та урядів країн "Великої двадцятки" (G20), повідомляє DW.

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Однак через пандемію цьогоріч працюють у режимі онлайн-конференції.

Головні теми для обговорення 22 листопада:

захист клімату;

сталий економічний розвиток.

Відповідно до заяви господаря зустрічі – короля Саудівської Аравії Салмана, головну увагу слід приділити таким аспектам:

переробка відходів та скорочення обсягів споживання ресурсів;

зменшення кількості відходів та викидів вуглекислого газу;

скорочення втрат енергії.

У своїй промові під час відкриття зустрічі король Салман закликав лідерів G20 очолити міжнародну спільноту у справі збереження та захисту довкілля. Він виступає за збереження коралових рифів та біорізноманіття, а також за ощадливе ставлення до земельних ресурсів.

Демарш Трампа та його наслідки

Попри заклики організаторів жодні вирішальні рішення у другий день саміту не зможуть прийняти. Причина – нещодавній вихід США з Паризької кліматичної угоди.

Наразі чинний президент США Дональд Трамп, виступаючи 22 листопада в режимі відеочату, заявив, що Сполучені Штати вийшли з цієї угоди через те, що цей міжнародний акт є "дуже несправедливим і одностороннім".

Також Трамп похвалився, що США під його керівництвом вийшли з угоди, аби не втратити "мільйони американських робочих місць". Він також вважає, що участь США в цій угоді могла б означати для них також втрату "трильйонів доларів", які потрапили б натомість до "найгірших забруднювачів у світі".

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Довідка. У 2020 році саміт глав держав та урядів країн G20 організувала Саудівська Аравія. На членів клубу найпотужніших держав світу припадає понад 85% світового ВВП та дві третини світового населення.