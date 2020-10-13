Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву Кремля про те, що проблеми Криму не існує. За його словами, питання окупованого півострова закрите виключно у свідомості російської влади.

Питання повернення Криму буде відкритим для України доти, поки півострів не повернеться до статусу, який у нього був до лютого 2014 року. Про це Кулеба заявив на брифінгу 13 жовтня, повідомляє 24 канал.

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Я можу абсолютно чітко заявити, що питання Криму "закрите" виключно у свідомості жителів Кремля. Для світу і для самих росіян, які не обтяжені пропагандистськими штампами, питання Криму залишається відкритим, поки він не повернеться до складу України,

– підкреслив Кулеба.

Міністр додав, що всі злочини й порушення російської окупаційної адміністрації в Криму документуються. "Настане час, коли Росія понесе за них відповідальність", – зауважив Кулеба.

Що про Крим сказали у Кремлі

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що їхня держава нібито докладатиме зусилля, щоб допомогти Україні вирішити проблему Південного Сходу. Однак проблеми Криму, за його словами, не існує. Вона, мовляв, взагалі не може існувати в рамках відносин Росії та якихось країн.

Зверніть увагу! Таку заяву Пєсков зробив після того, як Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що сподівається укласти з російським лідером мирну угоду. Все для того, щоб повернути окуповані Крим та Донбас.