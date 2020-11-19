Відколи у міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтвердили позитивний тест на коронавірус, тоді й заговорили про його ймовірну відставку. У Раді кажуть, що рішення можуть розглянути вже невдовзі.

На позачерговому засіданні вже зібрали понад пів сотні підписів нардепів про його звільнення. В ефірі 24 каналу Ольга Стефанишина, нардепка фракції "Голос" та членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, прокоментувала ситуацію навколо чуток з відставкою Степанова.

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За її словами, питання відставки міністра зараз вкрай актуальне. Оскільки статистика захворюваності на коронавірус постійно збільшується, а в лікарнях не вистачає кисню. На думку нардепки, це результат бездіяльності Степанова.

Нам відомо, що рішення про звільнення міністра вже прийняли. Є проєкт постанови про це,

– зазначила Стефанишина.

Вона вважає, що глава МОЗ має покинути свою посаду і щодо його бездіяльності мають проводити розслідування.

Про позачергове засідання

Як наголосила нардепка, позачергове засідання, на якому розглянуть питання про відставку Степанова відбудеться ще до 1 грудня.

Чому заговорили про відставку Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада 2020 року отримав позитивний тест на коронавірус, наразі урядовець перебуває на самоізоляції.

Вже 16 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що в Офісі Президента й Кабміні погодили відставку очільника МОЗ Максима Степанова. За його словами, ще 13 листопада у Кабінеті Міністрів підписали документ, який розпочне процес звільнення міністра, через що він почав екстрено шукати голоси проти власної відставки.

Як повідомив нардеп, після того, як Степанов дізнався, що голоси за його відставку вже є – він пішов "на лікарняний".

Сам міністр вже прокоментував чутки про своє ймовірне звільнення з посади. Він зауважив, що має конструктивні, робочі відносини з президентом Зеленським. А нардепів, які поширюють інформацію про його відставку, звинуватив у тому, що вони "причетні до того стану медицини, в якому вона перебуває зараз".

Про ймовірне звільнення Степанова, а також про вакцину від COVID-19 дивіться у відео: