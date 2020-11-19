Питання щодо відставки Степанова досі актуальне: у "Голосі" кажуть, що рішення вже прийняли
Відколи у міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтвердили позитивний тест на коронавірус, тоді й заговорили про його ймовірну відставку. У Раді кажуть, що рішення можуть розглянути вже невдовзі.
На позачерговому засіданні вже зібрали понад пів сотні підписів нардепів про його звільнення. В ефірі 24 каналу Ольга Стефанишина, нардепка фракції "Голос" та членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, прокоментувала ситуацію навколо чуток з відставкою Степанова.
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За її словами, питання відставки міністра зараз вкрай актуальне. Оскільки статистика захворюваності на коронавірус постійно збільшується, а в лікарнях не вистачає кисню. На думку нардепки, це результат бездіяльності Степанова.
Нам відомо, що рішення про звільнення міністра вже прийняли. Є проєкт постанови про це,
– зазначила Стефанишина.
Вона вважає, що глава МОЗ має покинути свою посаду і щодо його бездіяльності мають проводити розслідування.
Про позачергове засідання
Як наголосила нардепка, позачергове засідання, на якому розглянуть питання про відставку Степанова відбудеться ще до 1 грудня.
Чому заговорили про відставку Степанова
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада 2020 року отримав позитивний тест на коронавірус, наразі урядовець перебуває на самоізоляції.
- Вже 16 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що в Офісі Президента й Кабміні погодили відставку очільника МОЗ Максима Степанова. За його словами, ще 13 листопада у Кабінеті Міністрів підписали документ, який розпочне процес звільнення міністра, через що він почав екстрено шукати голоси проти власної відставки.
- Як повідомив нардеп, після того, як Степанов дізнався, що голоси за його відставку вже є – він пішов "на лікарняний".
- Сам міністр вже прокоментував чутки про своє ймовірне звільнення з посади. Він зауважив, що має конструктивні, робочі відносини з президентом Зеленським. А нардепів, які поширюють інформацію про його відставку, звинуватив у тому, що вони "причетні до того стану медицини, в якому вона перебуває зараз".
Про ймовірне звільнення Степанова, а також про вакцину від COVID-19 дивіться у відео:
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