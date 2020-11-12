Своїми рішучими діями президент Володимир Зеленський не допустив, щоб Україна втратила безвіз з Євросоюзом. Це могло бути одним з наслідків скандального рішення КСУ про скасування антикорупційної реформи.

Питання безвізу вдалося владнати завдяки терміновому засіданню РНБО, яке Зеленський зібрав 27 жовтня. Про це розповів Ігор Жовква, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли,

– наголосив Жовква.

Що врятувало безвіз

На засіданні РНБО прийняли низку важливих рішень. Зокрема, відновити публічний доступ до електронних декларацій.

Окрім того, Зеленський вніс до Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів. Це трохи заспокоїло західних партнерів України, яких приголомшило одіозне рішення КСУ.

Жовква наголосив: президент зробив усе можливе, тепер черга Верховної Ради.

"Закони у нас приймає не Президент, а парламент. Відповідні законопроєкти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроєкт. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні перемовини з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, яка буде надавати свою юридичну експертизу", – наголосив Жовква.