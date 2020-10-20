Сервіс моніторингу публічних реєстрів Opendatabot провів у своєму телеграм-боті масштабне опитування. Воно стосувалося 5 запитань від Володимира Зеленського, відповіді на які президент хоче дізнатися 25 жовтня.

У мережі провели масштабне опитування щодо питань від Зеленського

Телеграм-канал PavlovskyNews 19 жовтня повідомив, що протягом кількох годин Opendatabot отримав понад 120 тисяч відповідей на запитання Зеленського. У підсумку підтримку отримали 4 з 5.

До теми Волонтери у білих накидках і звіти в телеграм: як проводитимуть опитування Зеленського

Серед тих, хто проголосував, більшість не підтримали створення вільної економічної зони на Донбасі. Ось усі результати опитування в інтернеті:

Питання про довічне ув'язнення за корупцію у великих розмірах – 91 258 голос за, 29 740 проти.

Питання про вільну економічну зону на Донбасі – 42 391 голос за, 75 950 проти.

Питання про зменшення кількості депутатів Верховної ради – 103 900 голосів за, 13 741 проти.

Питання про легалізацію медичного канабісу – 89 532 голосів, 27 213 проти.

Питання про Будапештський меморандум – 100 869 голосів за, 13 597 проти.

Зауважимо, 24 каналу директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто сказав, що опитування Зеленського коштуватиме щонайменше 2 мільйони доларів.

Коротко про опитування Зеленського

13 жовтня президент Зеленський закликав українців прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня. А заразом і відповісти на п'ять питань в анкеті від волонтерів.



Питання Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Опитування не матиме юридичних наслідків. У такий спосіб, як сказав Зеленський, він лише хоче дізнатися думку людей щодо важливих для суспільства проблем.

24 канал також запитав думку українців щодо питань Зеленського: як відповідали люди – дивіться відео.