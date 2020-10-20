У телеграмі на питання Зеленського відповіли понад 120 000 людей: які результати
Сервіс моніторингу публічних реєстрів Opendatabot провів у своєму телеграм-боті масштабне опитування. Воно стосувалося 5 запитань від Володимира Зеленського, відповіді на які президент хоче дізнатися 25 жовтня.
У мережі провели масштабне опитування щодо питань від Зеленського
Телеграм-канал PavlovskyNews 19 жовтня повідомив, що протягом кількох годин Opendatabot отримав понад 120 тисяч відповідей на запитання Зеленського. У підсумку підтримку отримали 4 з 5.
До теми Волонтери у білих накидках і звіти в телеграм: як проводитимуть опитування Зеленського
Серед тих, хто проголосував, більшість не підтримали створення вільної економічної зони на Донбасі. Ось усі результати опитування в інтернеті:
- Питання про довічне ув'язнення за корупцію у великих розмірах – 91 258 голос за, 29 740 проти.
- Питання про вільну економічну зону на Донбасі – 42 391 голос за, 75 950 проти.
- Питання про зменшення кількості депутатів Верховної ради – 103 900 голосів за, 13 741 проти.
- Питання про легалізацію медичного канабісу – 89 532 голосів, 27 213 проти.
- Питання про Будапештський меморандум – 100 869 голосів за, 13 597 проти.
Коротко про опитування Зеленського
13 жовтня президент Зеленський закликав українців прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня. А заразом і відповісти на п'ять питань в анкеті від волонтерів.
Питання Зеленського / Інфографіка 24 каналу
Опитування не матиме юридичних наслідків. У такий спосіб, як сказав Зеленський, він лише хоче дізнатися думку людей щодо важливих для суспільства проблем.