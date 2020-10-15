"Жодної зради немає": які теми в опитуванні від Зеленського не зачіпатимуть
Під час опитування 25 жовтня, анонсованого Зеленським, українців не будуть питати про мову чи статус Донбасу. Це будуть "нормальні питання, про які сперечаються у суспільстві", – заявив глава фракції "Слуга народу" Арахамія.
Президент Зеленський на день місцевих виборів 25 жовтня анонсував опитування думки людей, але з 5 обіцяних питань відоме наразі тільки одне – про довічне ув'язнення для корупціонерів, нагадує 24 канал.
До теми Опитування Зеленського вплине на явку на виборах і на результати голосування, – Милованов
Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів 14 жовтня в ефірі одного з українських телеканалів, чого точно не будуть стосуватися питання в опитуванні.
Питання Зеленського не стосуватимуться Донбасу й мови
Арахамія відмовився "красти хліб президента", який сам має бути “ньюзмейкером у цьому питанні”. Та водночас запевнив, що "немає жодної зради" у питаннях, які ставитимуть українцям 25 жовтня.
Немає нічого про Донбас, про окремий статус, про мову. Жодних питань, які зараз політичні опоненти намагаються розігнати – не буде. Це нормальні питання, через які сперечаються у суспільстві,
– пояснив депутат.
Опитування 25 жовтня – тестування "технік народовладдя"
Він також додав, що таких опитувань невдовзі побільшає, а опитування на виборах слід сприймати як своєрідну репетицію:
- Під час виборів розгорнута інфраструктура, тож є змога спробувати "оці різноманітні техніки проявів народовладдя".
"Ми працюємо, щоб використовувати й електронні опитування", – заінтригував Арахамія.
Юридичної сили опитування 25 жовтня не має
Арахамія запевнив, що "юридичної сили в цьому (опитуванні – 24 канал) жодної немає".
- Плюс цього заходу – це змога вивчити ті чи інші питання завдяки великій вибірці, яка підвищить "точність відповідей".
До слова, в Офісі Президента теж заявили, що анонсоване президентом Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.