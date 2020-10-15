Під час опитування 25 жовтня, анонсованого Зеленським, українців не будуть питати про мову чи статус Донбасу. Це будуть "нормальні питання, про які сперечаються у суспільстві", – заявив глава фракції "Слуга народу" Арахамія.

Президент Зеленський на день місцевих виборів 25 жовтня анонсував опитування думки людей, але з 5 обіцяних питань відоме наразі тільки одне – про довічне ув'язнення для корупціонерів, нагадує 24 канал.

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Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів 14 жовтня в ефірі одного з українських телеканалів, чого точно не будуть стосуватися питання в опитуванні.

Питання Зеленського не стосуватимуться Донбасу й мови

Арахамія відмовився "красти хліб президента", який сам має бути “ньюзмейкером у цьому питанні”. Та водночас запевнив, що "немає жодної зради" у питаннях, які ставитимуть українцям 25 жовтня.