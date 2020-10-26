Чимало народних депутатів пересуваються зі своїми охоронцями. За немаленькі гроші можна знайти людину, для якої найголовнішим обов'язком буде – зберегти життя і здоров'я українських чиновників.

Хто ці десятки накачаних здорованів, що бігають за топпосадовцями, беруть їх в міцне броньоване кільце? Про це мовиться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Читайте та дивіться попередній випуск "Партію Шарія" фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, – розслідування

Не просто охорона Киви

Раніше нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива називав своїх охоронців – помічниками. І ходили вони у цивільному одязі. Але, після сюжету журналістів про жомову яму, імідж його охорони змінили: начепили однакові сині сорочки та балаклави. Після інциденту з нападом на прибічників депутата, додали ще і бронежилети.

Це унікальний рестайл (зміна зовнішності – 24 канал). Попри те, що в багатьох депутатів є охорона, тільки помічники Киви у спеку тягали на собі балаклави і не дозволяли себе знімати. Коли медійники захотіли зняти одного з охоронців Киви під Верховною Радою, він не дозволив і відповів, що "є співробітником". Але співробітником чого, дізнатися так і не вдалось.

Така відповідь наштовхнула на думку, що у Киви тепер не просто охорона, а чинні правоохоронці. Це підтверджує і той простий факт, що пройти на територію ВР може:

працівник Ради;

преса;

помічник депутата;

співробітник органів.

Журналісти перевірили, той охоронець – не помічник. Інші варіанти ще менш адекватні.



Хто охороняє Іллю Киву / Фото "Ракурс"

Хто може охороняти Киву

Фокус насправді в тому, що чинний правоохоронець міг би охороняти Киву в 3 випадках:

► перший – Кива під арештом;

► другий – Кива оплатив послуги поліції охорони, йому надали супровід і він мав би це задекларувати;

► третій – Кива є свідком чи фігурантом у якійсь кримінальній справі і попросив охорону через суд.

Після того, як нардепа про це запитали, з його відповіді стало зрозуміло лише те, що якщо його і має охороняти служба, то тільки служба швидкої психіатричної допомоги.

Охоронці Бужанського

Супровід нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського – це, як мінімум, 3 охоронці. У його декларації – жодного слова про витрати на них. Отже, або "слуга" безсовісно бреше в офіційному документі, або охорону йому хтось дав.



Хто охороняє Максима Бужанського / Фото AP news

Бужанський ідеологічно підійшов до підбору охорони, адже вони ходять з нашивкою "Беркуту".

Найвезучіший нардеп

Нардеп від ОПЗЖ Суто Мамоян – найвезучіший. Якщо вірити його декларації, то він купив 2 Toyota Land Cruiser по 20 тисяч гривень кожна, тобто по 800 доларів.

Закріпив успіх 2 квартирами – по 500 тисяч гривень за кожну. І це – квартири в будинку, де ціна від кількох мільйонів. Не дуже зрозуміло, на кого було розраховано цей театр абсурду. НАБУ вже перевіряє неправдиве декларування нардепа.



Суто Мамоян – найвезучіший депутат / Фото "Радіо Свободи"

Час від часу Мамояна бачать з охороною, попри те, що у декларації – жодних витрат на неї.

Наружка Бойка

Журналісти побачили, як на парковку Верховної Ради заїхав Mercedes співголови ОПЗЖ Юрія Бойка. Спочатку могло здатись, що до входу його супроводжував 1 чоловік, але потім розслідувачі побачили, що з будинку Бойка виїхало 3 автівки:

одна – якою користувався сам нардеп, заїхала на парковку Ради;

друга – з купою антенок на даху, паркувалася навпроти парламенту;

третя – загубилася дорогою.

Коли розслідувачі запитали у Бойка, що це за авто, він відповів: "Напевно, це наружку за мною пустили".

Автопарк по-депутатськи: дивіться відео

Приватні охоронні фірми

Найпопулярніша практика пошуку бодигардів – приватні охоронні фірми. За немаленькі гроші можна знайти людину, для якої найголовнішим обов'язком буде – зберегти життя і здоров'я. Мінімальна ціна – від тисячі доларів на місяць. Чим більше досвіду і чим кращі навички, тим дорожча вартість.

Також читайте "Тупа тварина" і "покидьок": Дубінський і Притула грубо облаяли один одного у прямому ефірі

Олександр Дубінський користується приватною охороною, яку не прихововав і навіть задекларував. У декларації так і написано: видатки на послуги охорони – 40 тисяч гривень на місяць. Правоохоронець, до речі, з компанії Коломойського "Секьюрайті", одним із засновників якої є публічне акціонерне товариство "Укрнафта". Фактично, це силовий блок групи "Приват", який охороняє олігархічний бізнес у регіонах.

Скільки коштує охорона нардепів

Охорона Григорія Суркіса найдорожча – пів мільйона гривень на місяць, 6 мільйонів гривень на рік.



Безкоштовна охорона Дениса Малюськи / Фото 24 каналу

Міністра юстиції Дениса Малюську теж супроводжують правоохоронці. За законом, він може отримати охорону:

або якщо він свідок-викривач у кримінальному провадженні;

або якщо він найняв і не декларує.

Для того, аби охорону надали безкоштовно, життю мала б бути серйозна загроза, але цю загрозу кожен посадовець трактує по-різному. Варто лише згадати, як Порошенко дав державну охорону ексголові САП Назарію Холодницькому. Він тоді сказав, що йому невідомі спалили двері у квартирі. І кілька років ходив з охороною.

Або як Зеленський підігнав бодигардів для екскерівника ОП Андрія Богдана. Загроз у нього тоді було достатньо: наприклад, шампанське, піротехніка і пісні Артура Пирожкова.