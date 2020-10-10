Північна Корея представила нову балістичну ракету: фото
Північна Корея представила світові нову міжконтинентальну балістичну ракету. Її продемонстрували 10 жовтня у Пхеньяні під час масштабного параду з нагоди 75-річчя "Трудової партії Кореї".
Представлена ракета є однією з найбільших у світі. Про це повідомляє CNN.
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Що відомо про ракету
За словами фахівців, ракета, ймовірно, може нести кілька боєголовок, що робить її в рази небезпечнішою. Наразі зброю ще не випробували.
Науковець "Програми ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир" Анкіт Панда заявив, що ця ракета є найбільшою "дорожньо-мобільною" ракетою, що працює на рідкому паливі.
Як відбувався парад
Незважаючи на те, що ситуація з COVID-19 у світі лише погіршується, під час параду у Північній Кореї ніхто не дотримувався соціальної дистанції та маскового режиму. Лідер КНДР Кім Чен Ин розчулено наголосив, що у його країні немає жертв коронавірусу.
Кім Чен Ин виступає на параді / Фото CNN