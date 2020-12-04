У Корейській Народно-Демократичній Республіці показово розстріляли порушника карантинних заходів. У такий спосіб влада намагається залякати населення та змусити суворо дотримуватися запровадженого карантину.

Публічна страта відбулась 28 листопада в прикордонній провінції, в якій спостерігається значне зростання не лише контактів між людьми по обидва боки кордону, а й контрабанди. Про це повідомляє Radio Free Asia з посиланням на власні джерела.

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Відомо, що 50-річного місцевого жителя звинуватили в порушенні карантину майже одразу перед тим, як 20 листопада в країні почали діяти обмежувальні заходи надвисокого рівня.

Йому висунули обвинувачення у змові з китайськими контрабандистами. Мовляв, він нелегально перевозив товар через кордон, який був закритий вже протягом кількох місяців,

– мовиться у повідомленні AFP.

З інформації, яку надало джерело, влада спеціально напередодні змінила місце страти, щоб уникнути міжнародної перевірки.

Крім цього, за чутками, у Північній Кореї публічно застрелили в Пхеньяні брокера, який порушив карантинні обмеження.

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