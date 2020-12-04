У Північній Кореї публічно стратили порушника карантину, – ЗМІ
У Корейській Народно-Демократичній Республіці показово розстріляли порушника карантинних заходів. У такий спосіб влада намагається залякати населення та змусити суворо дотримуватися запровадженого карантину.
Публічна страта відбулась 28 листопада в прикордонній провінції, в якій спостерігається значне зростання не лише контактів між людьми по обидва боки кордону, а й контрабанди. Про це повідомляє Radio Free Asia з посиланням на власні джерела.
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Відомо, що 50-річного місцевого жителя звинуватили в порушенні карантину майже одразу перед тим, як 20 листопада в країні почали діяти обмежувальні заходи надвисокого рівня.
Йому висунули обвинувачення у змові з китайськими контрабандистами. Мовляв, він нелегально перевозив товар через кордон, який був закритий вже протягом кількох місяців,
– мовиться у повідомленні AFP.
З інформації, яку надало джерело, влада спеціально напередодні змінила місце страти, щоб уникнути міжнародної перевірки.
Крім цього, за чутками, у Північній Кореї публічно застрелили в Пхеньяні брокера, який порушив карантинні обмеження.
Яка ситуація з COVID-19 в Кореї
- КНДР офіційно не визнає, що на її території є люди, інфіковані коронавірусом. Попри це, влада вживає жорсткі заходи, щоб запобігти поширенню COVID-19.
- Зокрема, з кінця листопада в країні посилили вже введені обмеження до "надзвичайних карантинних заходів надвисокого рівня".
- Крім того, ще в серпні КНДР посилила контроль на кордоні з Китаєм. Відтак, тепер військові мають право стріляти на ураження, якщо будь-хто наблизиться до кордону країни на відстань кілометра.
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