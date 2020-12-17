"Північний потік-2" може ніколи не запуститись через санкції, – сенатор США
Російський газопровід "Північний потік-2" може ніколи не запуститися. Це станеться, якщо Сполучені Штати Америки введуть проти нього нові санкції.
Сенатора від Республіканської партії Тед Круз заявив, що нова хвиля обмежень підготовлена з хірургічною точністю. Про це повідомили на USA Today.
До теми Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" необхідно завершити
Санкції з хірургічною точністю
Він пояснив, що санкції націлені на операції з будівництва газопроводу. Вони зачіпають страхові компанії та процес сертифікації газопроводу.
Друга хвиля санкцій підготовлена з хірургічною точністю так, щоб не допустити закінчення будівництва. Вважаю, що цей проєкт ніколи не буде запущений і по газопроводу ніколи не піде газ,
– зазначив Круз.
Також він додав, що це стане сигналом всім міжнародним інвесторам проєкту.
Санкції проти "Північного потоку-2": що відомо
- У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для "Північного потоку-2" на великій глибині.
- Внаслідок цього, швейцарська компанія, яка займалася будівництвом газопроводу, миттєво зупинила роботи. Але Росія не залишала спроби знайти альтернативне судно для завершення будівництва.
- Новий пакет санкцій проти "Північного потоку-2" може зупинити марні спроби Росії.
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