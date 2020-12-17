Російський газопровід "Північний потік-2" може ніколи не запуститися. Це станеться, якщо Сполучені Штати Америки введуть проти нього нові санкції.

Сенатора від Республіканської партії Тед Круз заявив, що нова хвиля обмежень підготовлена з хірургічною точністю. Про це повідомили на USA Today.

До теми Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" необхідно завершити

Санкції з хірургічною точністю

Він пояснив, що санкції націлені на операції з будівництва газопроводу. Вони зачіпають страхові компанії та процес сертифікації газопроводу.

Друга хвиля санкцій підготовлена з хірургічною точністю так, щоб не допустити закінчення будівництва. Вважаю, що цей проєкт ніколи не буде запущений і по газопроводу ніколи не піде газ,

– зазначив Круз.

Також він додав, що це стане сигналом всім міжнародним інвесторам проєкту.

Зазначимо! Норми, які є в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік, передбачають санкції, спрямовані на страхові та сертифікаційні компанії, які вирішать взяти участь у реалізації російського проєкту "Північний потік-2".

Санкції проти "Північного потоку-2": що відомо