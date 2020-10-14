"Північний потік-2" не вплине на постачання газу через Україну, – Росія
У Росії заявили, що запуск газопроводу "Північний потік-2" не вплине на постачання газу через Україну. Водночас європейські країни нібито зацікавлені у збільшенні постачання російського газу.
Домовленості з українською стороною щодо транспортування газу діятимуть щонайменше до 2024 року. Про це заявив російський міністр енергетики Олександр Новак, повідомляє "Енергетична політика".
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Вже усім очевидно, що це комерційний проєкт, який ніяк не впливає на маршрут постачання газу через Україну,
– підкреслив Новак.
За його словами, вони переконалися у повній європейській підтримці. Все тому, що ЄС, мовляв, хоче співпрацювати з Росією.
Головне про "Північний потік-2"
- Через американські санкції після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, Росія не може завершити будівництво газопроводу.
- Влада США навіть планує створити коаліцію проти будівництва "Північного потоку-2".
- Водночас американські ЗМІ заявляють, що, як тільки зросте ціна на газ, російський газопровід дозволять добудувати.
- Детальніше про будівництво "Північного потоку-2" читайте на 24 каналі.