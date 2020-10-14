У Росії заявили, що запуск газопроводу "Північний потік-2" не вплине на постачання газу через Україну. Водночас європейські країни нібито зацікавлені у збільшенні постачання російського газу.

Домовленості з українською стороною щодо транспортування газу діятимуть щонайменше до 2024 року. Про це заявив російський міністр енергетики Олександр Новак, повідомляє "Енергетична політика".

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Вже усім очевидно, що це комерційний проєкт, який ніяк не впливає на маршрут постачання газу через Україну,

– підкреслив Новак.

За його словами, вони переконалися у повній європейській підтримці. Все тому, що ЄС, мовляв, хоче співпрацювати з Росією.

Зверніть увагу! Україна та Росія домовилися про транзит газу через нашу державу до Європи. За це Київ отримує близько 3 мільярдів доларів щорічно. Через будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, влада побоюється, що Росія відмовиться від такої співпраці.

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