Меркель заявила, що будівництво "Північного потоку-2" необхідно завершити
У Німеччині знову висловилися щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Їх позиція не змінилася – там впевнені, що його варто добудувати.
Також додали, що при завершенні і запуску трубопроводу, Україна повинна залишитися транзитером газу з Росії до Євросоюзу. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Starn.
Цікаво Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"
"Позиція уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася і залишилася такою ж, як і в попередні роки", – запевнила Меркель.
Газопроводи в обхід України: коротко
- Будівництво газопроводів в обхід України почалось активно після початку агресії Росії проти України. Найцікавішим є те, що економічно для Росії це не вигідно. Однак найголовнішою для неї є політична складова.
- Страждає від цього й економіка України. Річ у тім, що за транзит газу вона отримує мільярди доларів від Росії щорічно.
- Будівництвом газопроводів цікавляться і в США. Там зацікавлені, аби Європа була великим ринком збуту власного газу. тому у США вирішили запроваджувати санкції щодо "Північного потоку-2". Так хочуть переконати європейських партнерів купувати їхній газ.
- Варто наголосити, що газопровід "Північний потік-2" будує Росія разом з Німеччиною через Балтійське море в обхід України.
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