У Німеччині знову висловилися щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Їх позиція не змінилася – там впевнені, що його варто добудувати.

Також додали, що при завершенні і запуску трубопроводу, Україна повинна залишитися транзитером газу з Росії до Євросоюзу. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Starn.

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"Позиція уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася і залишилася такою ж, як і в попередні роки", – запевнила Меркель.

Газопроводи в обхід України: коротко