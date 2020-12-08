Росіяни впевнені, що завершать будівництво "Північного потоку-2". Після того, як у грудні 2019 року США схвалили санкції проти компаній, які брали участь у його зведенні, роботи у Балтійському морі були фактично заморожені.

Прем'єр-міністр німецької землі Мекленбурга-Передньої Померанії Мануела Швезіг запевнила, що газогін майже готовий, роботи завершено на 97%. Вона додала, що перемовини ведуть і з керівництвом "Північного потоку-2" щодо можливості завершення цього газогону, повідомляє 24 канал.

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"Академік Черський"

Росіяни довгий час шукали компанію, яка б не побоялася американських санкцій і почала укладати труби на дні Балтійського моря. Не знайшовши таких, зрештою, вирішили самі добудувати газогін. Для цього почали модернізацію судна "Академік Черський".

Це судно до цього укладало труби меншого діаметру на Далекому Сході. В Росії запевнили, що нібито судно готове до праці у Балтійському морі. Воно кілька разів курсувало між портом Мукран та Калініградом. Та поки цим дії росіян і обмежилися.

Це така собі пропагандистська кампанія, аби показати, що цей проєкт ще живий. Росіяни, яким на 100% належить ця труба, проводять цю кампанію,

– висловився заступник декана Школи управління Hertie Томас О'доннел.

Росія змушена це робити, адже американці серйозно взялися за "Північний потік-2".

Співпраця з німецькою компанією

4 грудня в Конгресі США ухвалили оборонний бюджет, в якому передбачені санкції щодо сертифікаційних та страхових компаній, залучених до виконання проєкту.

Згідно з міжнародною практикою, надійність, ефективність і безпеку таких великих міжнародних об'єктів мають сертифікувати і страхувати незалежні компанії. Для цього керівництво "Північного потоку-2" залучило норвезьку компанію DNV GL.

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За задумом росіян, це могло б стати запорукою того, що у "Північного потоку-2" не буде проблем із введенням в експлуатацію. Дізнавшись про американські санкції, норвежці вирішили вийти з проєкту.

Спосіб уникнення санкцій

В Газпромі почали негайно шукати спосіб обійти американські обмеження. Як дізналися журналісти видання Bild, допомогти їм у цьому заходилася адміністрація землі Мекленбург-Передня Померанія, де газогін заходить на німецьку територію.

Державна канцелярія Мекленбурга-Передньої Померанії на чолі з прем'єр-міністром Мануелою Швезіг у поспіху працює над інструментом обходу санкцій США, які вступлять у дію у січні. Для цього створять "Фонд захисту клімату MV",

– написали у Bild.

Як повідомили журналісти, мета цього фонду – визнати важливу роль "Північного потоку-2" для збереження довкілля і сприяти завершенню його будівництва. Для цього створять окремі підприємства, які співпрацюватимуть з фондом, а не одразу з проєктом "Північний потік-2". Це і дозволить уникнути санкцій американців.

Газогін – економічно неприбутковий

Росіяни зацікавлені в завершенні будівництва "Північного потоку-2", тому що вже вклали в нього кілька мільярдів доларів і хочуть за допомогою газогону отримати серйозний важіль впливу на Європу. Також хочуть позбавити Україну ролі головного транзитера газу на континент.

В Німеччині ж від початку наполягали, аби цей проєкт був комерційний, а не політичний. Мовляв, попит на блакитне паливо в Європі найближчим часом лише зростатиме, а відтак треба шукати постачальника дешевого палива.

Російський газ з труби коштує менше, ніж скраплений американський, який доправляють на танкерах. Втім німецькі фахівці визнали, що з плином часу проєкт втратить свій початковий потенціал.

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"Наші дослідження доводять, що цей газогін – економічно неприбутковий. На початку його будівництва робили прогнози щодо збільшення попиту на газ, але ми можемо цього не побачити через плани щодо запобігання кліматичним змінам і плани щодо енергобезпеки", – зауважила Клаудія Кемферт з Німецького інституту економічних досліджень.

В планах Євросоюзу – поступове розширення джерел отримання енергії і поетапний перехід на відновлювальні її джерела. Це все не грає на руку росіянам. Відтак газпромівське лобі у Німеччині почало розповсюджувати інформацію, що нібито "Північний потік-2" будуть використовувати для постачання екологічного палива до Європи – водню. Однак росіяни замовчують одну важливу деталь.

Виробництва гідрогену в такому обсязі в Росії немає. Гідроген не видобувається, він виробляється, це певний технологічний процес,

– сказав президент центру глобалістики "Стратегія 21" Михайло Гончар.

За прогнозами самих же росіян, аби вийти на промислові обсяги виробництва водню їм знадобиться щонайменше 6 – 7 років. А до того часу велика частина економіки Європи може перейти на альтернативні джерела енергії, як це передбачено планами Євросоюзу щодо боротьби з глобальним потеплінням. Відтак і потреба у великих об'ємах російського газу відпаде.

Детальніше про будівництво "Північного потоку-2" – читайте за посиланням.