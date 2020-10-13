Російський газопровід "Північний потік-2" добудують, коли закінчиться пандемія коронавірусу, а ціни на газ зростуть. Росія не залишить те, у що вклала багато грошей та часу.

Росія збудувала газопровід на 90% і витратила на нього чималі кошти. Однак держава прорахувалася, коли отруїла російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Forbes.

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Чи відновлять будівництво "Північного потоку-2"

На щастя, Навальний живий. Тому коли "політичний клімат" охолоне, всі сторони повернуться до бізнесу.

За даними видання, схожа ситуація була кілька років тому. Після того, як Росія окупувала український Крим у 2014 році, європейці погрожували скоротити імпорт російського газу. Але натомість вони купили ще більше російського палива в 2016 – 2018 роках.

Зараз Росія забезпечує 39% потреб Європи в газі. На США припадає 3,5% європейського газового ринку. При цьому, третина всього зрідженого американського газу в січні – лютому 2019 року була доставлена в Євросоюз.

Попри те, що "Північний потік-2" майже завершений, у Москви немає потрібних технологій, щоб добудувати його. США виступають проти проєкту, бо стверджують, що він дасть Росії надто велику владу над Західною Європою і частиною Східної Європи. Зокрема, газопровід нашкодить Україні, Литві та Польщі.

США планують ухвалити законопроєкт, який накладе санкції на всі компанії, які спробують допомогти Росії закінчити будівництво "Північного потоку-2".

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Чому США запроваджують санкції проти Росії

Для всього світу анексія Криму була надто зухвалим кроком. Вона перекреслила мапу Європи. Європейці не готові її прийняти. Це заморожений конфлікт. У минулому, якщо Росії вдавалося заморозити конфлікти, вона могла зберігати свій контроль досить дешево. Але цей коштує дорого,

– підкреслив міжнародний суддя Роберт Амстердам.

Видання запевняє, що мета санкцій США наразі незрозуміла. Є два варіанти, чому США наклали обмеженя проти будівництва російського газопроводу – або Штати хочуть здобути конкурентну перевагу над російським газом, або ж намагаються покарати Росію за її вторгнення в Україну.

Якщо американські виробники газу не зможуть продавати свою продукцію дешевше, ніж Росія, тоді їм потрібен новий бізнес-план.

Як ще Росія може постачати газ у Європу

У Росії є й інші маршрути постачання газу в Європу:

"Північний потік-1".

Газопроводи "Братство" та "Союз", які проходять через Україну.

Росія може постачати зріджений газ танкерами.