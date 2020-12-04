У США обидві палати парламенту схвалили оборонний бюджет на 2021 рік, в якому передбачили санкції проти одразу двох газопроводів в обхід України. Крім "Північного потоку-2" обмеження зачеплять і "Турецький потік".

Оборонний бюджет схвалили ще раніше, але лише 3 грудня оприлюднили документ, в якому мовиться про санкції. Про це пишуть заблоковані в Україні російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Крім запровадження санкцій, американські сенатори також скасували поправку, яка дозволяє президенту їх скасовувати, "якщо це відповідає національним інтересам".

До слова, у США фінансовий 2021 рік, на який і запроваджені санкції, почав діяти ще з 1 жовтня 2020 року.

Коротко про газопроводи в обхід України: