США включили нові санкції проти "Північного птоку-2" в оборонний бюджет
У США обидві палати парламенту схвалили оборонний бюджет на 2021 рік, в якому передбачили санкції проти одразу двох газопроводів в обхід України. Крім "Північного потоку-2" обмеження зачеплять і "Турецький потік".
Оборонний бюджет схвалили ще раніше, але лише 3 грудня оприлюднили документ, в якому мовиться про санкції. Про це пишуть заблоковані в Україні російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Крім запровадження санкцій, американські сенатори також скасували поправку, яка дозволяє президенту їх скасовувати, "якщо це відповідає національним інтересам".
До слова, у США фінансовий 2021 рік, на який і запроваджені санкції, почав діяти ще з 1 жовтня 2020 року.
Коротко про газопроводи в обхід України:
- Росія активно почала їх будувати після початку агресії проти нашої держави. Економічно їй це не вигідно, але на перший план вийшла політична складова.
- Також втрачає в економічному плані від цього й Україна. Адже за транзит газу вона отримує мільярди доларів від Росії щорічно.
- Свій інтерес тут мають і США. Вони зацікавлені в Європі, як у великому ринку збуту власного газу. Тож санкції запроваджують, аби переконати європейських партнерів купувати їхній газ.
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