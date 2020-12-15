Президент США Дональд Трамп вкотре пригрозив спробувати ветувати оборонний бюджет США. Останнім передбачені, зокрема, санкції проти газопроводу "Північний потік-2" та гроші на допомогу Україні.

Сайт 24 каналу відповідає на запитання, чи є наразі загроза скасування санкцій проти скандального газогону і чи варто перейматися Україні стосовно допомоги від США.

Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна

Про що йдеться?

11 грудня Сенат Конгресу США проголосував за законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік. У його межах передбачено надання військової допомоги для України розміром 250 мільйонів доларів. Крім того, проєкт закону містить положення про посилення санкцій США проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Тепер проєкт повинен підписати чинний президент Дональд Трамп, однак він вже кілька разів говорив про наміри застосувати право вето. Якщо це станеться, проєкт закону повернуть на доопрацювання у Конгрес.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Що буде, якщо Трамп ветує проєкт закону?

Дія вето може бути подолана двома третинами голосів, поданих у кожній палаті Конгресу. У такому випадку законопроєкт не буде потребувати підпису президента і стане чинним законом.

Чи є наразі загроза того, що Україна не отримає допомогу?

За словами експерта з питань зовнішньої та безпекової політики Олега Бєлоколоса, дуже малоймовірно, що це якось вплине на фінансову підтримку України з боку США.

Справа у тому, що допомога розподілена по декількох проєктах. Проєкти ці працюють, люди працюють, фінансування – можливо, якісь тимчасові ускладнення і виникнуть, але я не думаю, що будуть серйозні проблеми – Конгрес власне і пішов на затвердження всіх цих видатків на допомогу Україні та розуміє політичну відповідальність США перед Україною,

– зазначив фахівець у коментарі сайту 24 каналу.

Можливо, тимчасово щось призупиниться, але гроші будуть іти. І надалі варто буде спостерігати позицію нової адміністрації. Поки що військове співробітництво розвивається досить непогано і набрало певних обертів – те ж саме надання летальної зброї ЗСУ. Це – демонстративний жест політичної підтримки. І після цього навряд чи Штати можуть припинити надавати допомогу Україні.

Яка ймовірність, що "Північний потік-2" таки добудують?

Як повідомляли низка російських ЗМІ, 11 грудня російський трубоукладальник "Фортуна" відновив будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини.

Трубоукладальник "Фортуна" укладе 2,6-кілометрову ділянку газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини у водах на глибині менше 30 метрів. Всі будівельні роботи виконуються в повній відповідності з отриманими дозволами,

– пише Інтерфакс з посиланням на оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

"Фортуну" супроводжують судна постачання "Катунь" і "Балтийский исследователь". У повідомленні додають, що про подальші будівельні роботи на цій ділянці будуть інформувати додатково.

У Кремлі заявили, що труби можуть укласти максимум за тиждень. За їхніми даними, швидкість укладання у "Фортуни" – 1 кілометр газогону за добу. Загалом тут повне завершення проєкту прогнозують за 1-1,5 місяці.

Як відомо, російський трубоукладач "Академік Черський", на якого раніше у "Газпромі" покладали надії, несподівано покинув ділянку "Північного потоку-2" і пішов до берегів Калінінграда.

У "Газпромі" прийняли рішення добудовувати "Північний потік-2" власними силами, після того, як у грудні 2019 року швейцарський підрядник зупинив роботу через накладені США санкції. На сьогодні укладено близько 93% газопроводу (2300 км з приблизно 2460 км).

Олег Бєлоколос скептично ставиться до цієї інформації: у Москві вже неодноразово запевняли, що проєкт буде завершено, проте все це залишалося лише у їхніх сподіваннях.

Те, що Росія заявляє щодо завершення проєкту – це ми вже чуємо, здається, з 2019 року. Він мав бути завершений до кінця 2019 року. Цього не сталося. Мені важко сказати, добудують його чи ні, оскільки там дуже багато питань технічного характеру. Ніхто не хоче зв'язуватися з цим проєктом на тлі всіх цих санкцій,

– пояснив фахівець.

Крім того, за словами експерта, постає питання: а навіщо він потрібен? Потужності, де газ зберігається у Європі, заповнені до майже 80-90%. Вартість газу також падає – коли проєкт лише розробляли, вона була у рази вищою. Більш того – знижуються обсяги його використання в європейських країнах. Тож, яка економічна доцільність "Північного потоку-2", навіть якщо його добудують – питання.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що зараз протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Газопровід справді був за кілька кроків від завершення. Однак санкції, введені США у грудні 2019 року, зупинили роботу над останньою його частиною. Зокрема, з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб. Наразі проєкт готовий на 93%.



Де розташовано газогін: карта​

