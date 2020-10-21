Рішення США щодо розширення обмежувальних заходів, запроваджених з метою протидії будівництву "Північного потоку-2" у 2019 році, свідчить про послідовність позиції США, зокрема, щодо геополітичних ризиків, пов'язаних із реалізацією цього проєкту.

"Північний потік-2" не бути

Тим часом, коли західні ЗМІ продовжують поширювати цитату Міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса про те, що країна не буде піддаватися політичному тиску з боку США через скандальний проєкт газопроводу "Північний потік-2", таки санкції США залишаються чи не єдиним чинником, здатним його зупинити.

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Рішення США щодо розширення обмежувальних заходів, запроваджених з метою протидії будівництву "Північного потоку-2" у 2019 році, свідчить про послідовність позиції США, зокрема, щодо геополітичних ризиків, пов'язаних із реалізацією цього проєкту.