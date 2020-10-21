Санкціями по "Північному потоку-2", або Як США вбивають російський проєкт
Рішення США щодо розширення обмежувальних заходів, запроваджених з метою протидії будівництву "Північного потоку-2" у 2019 році, свідчить про послідовність позиції США, зокрема, щодо геополітичних ризиків, пов'язаних із реалізацією цього проєкту.
"Північний потік-2" не бути
Тим часом, коли західні ЗМІ продовжують поширювати цитату Міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса про те, що країна не буде піддаватися політичному тиску з боку США через скандальний проєкт газопроводу "Північний потік-2", таки санкції США залишаються чи не єдиним чинником, здатним його зупинити.
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Рішення США щодо розширення обмежувальних заходів, запроваджених з метою протидії будівництву "Північного потоку-2" у 2019 році, свідчить про послідовність позиції США, зокрема, щодо геополітичних ризиків, пов'язаних із реалізацією цього проєкту.
Нові заходи торкнуться компаній, які будуть обслуговувати або фінансувати кораблі, які беруть участь у завершенні будівництва труби.
Це дає зрозуміти, що під дію санкцій США підпадуть усі компанії, які надають послуги з модернізації російського трубоукладача "Академік Черський" або будь-якого з інших російських кораблів, які використовуються для будівництва "Північного потоку-2".
Є ще один сюрприз для вже мертвого "потоку"
Більше того, як частина законопроєкту про оборонний бюджет США, до кінця року Конгрес США повинен прийняти додаткові санкції проти компаній, що підтримують будівництво "Північного потоку-2" та "Турецького потоку". Ці санкції чітко визначають, що вони запроваджуватимуться за сприяння продажу, оренді або наданню трубопрокладних кораблів для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
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Боротьба триває, і це вже США заявляють, що Москва використовує трубопроводи "для створення національної і регіональної залежності від російського енергопостачання з метою використання цієї залежності для розширення свого політичного, економічного та військового впливу, ослаблення безпеки Європи і підриву національної безпеки і зовнішніх політичних інтересів США".