У Німеччині 31 жовтня офіційно відкрили аеропорт Берлін-Бранденбург. Він мав запрацювати ще в березні 2011 року.

Літак Easyjet Airbus A320 31 жовтня доставив перших пасажирів в новий термінал Берлін-Бранденбург, що в Шонефельді. Про це повідомляє Spiegel.

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Рейс стартував в берлінському аеропорту Тегель. Це летовище планують закрити вже 8 листопада.

Зголом у новому аеропорту приземлився літак Lufthansa, що прибув з Мюнхена.

Шеф Lufthansa Карстен Шпор раніше назвав відкриття "історичним днем". "Я досі не можу в це повірити", – зазначав він.



У Німеччині відкрили новий аеропорт Берлін-Бранденбург / Фото Spiegel

Перші літаки вже приземлилися в аеропорту / Фото Spiegel

Під Берліном відкрили новий аеропорт: дивіться карту

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