Запізнилися всього на 9 років: у Берліні відкрили новий аеропорт – фото
У Німеччині 31 жовтня офіційно відкрили аеропорт Берлін-Бранденбург. Він мав запрацювати ще в березні 2011 року.
Літак Easyjet Airbus A320 31 жовтня доставив перших пасажирів в новий термінал Берлін-Бранденбург, що в Шонефельді. Про це повідомляє Spiegel.
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Рейс стартував в берлінському аеропорту Тегель. Це летовище планують закрити вже 8 листопада.
Зголом у новому аеропорту приземлився літак Lufthansa, що прибув з Мюнхена.
Шеф Lufthansa Карстен Шпор раніше назвав відкриття "історичним днем". "Я досі не можу в це повірити", – зазначав він.
У Німеччині відкрили новий аеропорт Берлін-Бранденбург / Фото Spiegel
Перші літаки вже приземлилися в аеропорту / Фото Spiegel
Під Берліном відкрили новий аеропорт: дивіться карту
Що відомо про новий аеропорт під Берліном
- Він мав відкритися в березні 2011 року. Однак через затримки та скандали почав працювати майже на 10 років пізніше.
- Будівництво аеропорту почалося в 2006 році. Однак дати відкриття змінювалися шість разів.
- Поєднання дизайнерських провалів та інших проблем перетворило Берлін-Бранденбург на національну ганьбу.
- У аеропорту також виникали проблеми з проєктом. Там замінювали усі протипожежні двері та кабелі.
- Коштувало спорудження летовища майже 6 мільярдів євро, що приблизно втричі більше від початкового бюджету.
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