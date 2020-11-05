Український план дій по Донбасу передбачає саморозпуск угруповань бойовиків, – Резніков
Україна підготувала план по досягненню миру на Донбасі. Він передбачає саморозпуск угруповань бойовиків – так званих "ЛНР" і "ДНР".
У переговорах з 2014 року беруть участь представники бойовиків, а їхні підписи стоять під мінськими угодами. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
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Вони називають себе керівниками невизнаних формувань.
Звичайно, у нашому плані дій ми ставимо як умову саморозпуск цих формувань,
– зазначив Резніков.
Нагадаємо, 5 листопада голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів про створення плану з досягнення миру на Донбасі.
Що відомо про "План дій по Донбасу" та реакцію на нього Росії
- Це документ, який напрацювала Україна. Він містить пропозицію про повне припинення конфлікту та демілітаризацію окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- Тобто усі незаконні збройні формування бойовиків мають вивести з регіону. Крім того, їх повинні розпустити. Зробити це пропонують на початку 2021 року.
- Після цього Україна має взяти під контроль кордон.
- Якщо російська сторона погодиться на ці пропозиції, Україна готова призначити місцеві вибори на Донбасі на 31 березня 2021 року.
- Росія у відповідь розкритикувала пропозицію України, заявивши, що вона суперечить мінським домовленостям.
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