Україна підготувала план по досягненню миру на Донбасі. Він передбачає саморозпуск угруповань бойовиків – так званих "ЛНР" і "ДНР".

У переговорах з 2014 року беруть участь представники бойовиків, а їхні підписи стоять під мінськими угодами. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

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Вони називають себе керівниками невизнаних формувань.

Звичайно, у нашому плані дій ми ставимо як умову саморозпуск цих формувань,

– зазначив Резніков.

Нагадаємо, 5 листопада голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів про створення плану з досягнення миру на Донбасі.

Що відомо про "План дій по Донбасу" та реакцію на нього Росії

Це документ, який напрацювала Україна. Він містить пропозицію про повне припинення конфлікту та демілітаризацію окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Тобто усі незаконні збройні формування бойовиків мають вивести з регіону. Крім того, їх повинні розпустити. Зробити це пропонують на початку 2021 року.

Після цього Україна має взяти під контроль кордон.

Якщо російська сторона погодиться на ці пропозиції, Україна готова призначити місцеві вибори на Донбасі на 31 березня 2021 року.

Росія у відповідь розкритикувала пропозицію України, заявивши, що вона суперечить мінським домовленостям.

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