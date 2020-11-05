Українська делегація у Тристоронній контактній групі представила свій "План дій по Донбасу", а саме – 5 головних кроків, які запропоновані для встановлення миру у регіоні.

Пропозиції українська делегація надала ОБСЄ і російській делегації. Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

Окрім того Україна наполягає на обміні полонених "всіх на всіх" до 15 грудня

5 кроків плану України щодо Донбасу:

Виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021;

Скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя окупованих територій, наприклад, – про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

Відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

Збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в 4 рази (на 1500 осіб);

Підготовка і проведення на території ОРДЛО місцевих виборів (за допомогою ОБСЄ) лише при виконанні цих умов.

Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення президентом і парламентом України,

– додали в українській делегації.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 10 листопада. До цього часу в Україні очікують, що в ОБСЄ сформують власну позицію і, можливо, внесуть свої пропозиції до цього плану.

Зауважимо, що тим часом у Кремлі вважають такий план дій таким, що повністю розходиться з умовами мінських домовленостей.