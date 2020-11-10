"План дій по Донбасу" взяли у ТКГ за основу: що далі
Запропонований українською стороною "План дій по Донбасу" у ТКГ взяли за основу. Однак про конкретні результати говорити поки зарано.
На засіданні робочої групи з політичних питань Тристоронньої контактної групи 10 листопада головною новиною стало обговорення українського "Плану дій по Донбасу". Про це інформують у фейсбуці української делегації.
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"Деяке здивування нашої делегації викликало твердження російської сторони, що нібито українська делегація обіцяла затвердження плану українським парламентом", – йдеться у повідомленні.
Але російським представникам нагадали, що в Україні діє демократія та парламентський суверенітет. Це означає, що делегація може тільки рекомендувати щось, а не гарантувати певні законодавчі ініціативи.
Ще рано говорити про результати, але можна сказати, що український план взяли за основу,
– підсумувала делегація.
Нагадаємо, раніше глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив про "План дій по Донбасу", який напрацювала українська сторона.
"План дій по Донбасу": що відомо
- Він передбачає припинення збройного конфлікту та проведення повної демілітаризації окупованих територій.
- Це потрібно, аби навесні 2021 року провести там вибори.
- Росія таку ініціативу України критикує.
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