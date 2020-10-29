Росія запропонувала членам Тристоронньої контактної групи власний "План дій з врегулювання конфлікту". Однак він містить багато моментів, які можуть бути неприйнятними для України.

У ТКГ погодилися обговорити план дій Росії, щоб вчергове не заблокувати переговорний процес. Про це заявив представник України в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Росія назвала власний план своєрідною "дорожньою картою". Однак українська сторона уникає такого формулювання, адже його ще у 2016 році ввела "нормандська четвірка". На думку Гармаша, це поняття не можна підносити до рівня Тристоронньої контактної групи.

Коли обговорюватимуть документи

Як зазначив учасник ТКГ, план дій Росії – це майже поетапно розписане виконання Мінського комплексу заходів у їхньому баченні. За словами Гармаша, Україна також запропонує власне бачення розвитку подій.

Довідка. На засіданні Тристоронньої контактної групи 28 жовтня 2020 року доручили терміново підготувати план дій. Він потрібен, щоб розблокувати роботу ТКГ щодо вирішення ситуації на Донбасі. Детальніше про це – читайте тут.

Учасник ТКГ заявив, що після цього представник ОБСЄ П'єр Морель узагальнить 2 документи та створить 1 компромісний, якщо організація дасть йому таке доручення.

Тільки тоді ми будемо його обговорювати. Поки важко сказати, наскільки це буде продуктивно, бо ще немає остаточного документа,

– додав він.

Також за словами Гармаша, багато моментів із запропонованого Росією плану можуть бути неприйнятними для України.

Призначення Арестовича

Як зазначив Гармаш, нове призначення військового експерта Олексія Арестовича у Тристоронній контактній групі є досить позитивним. За його словами, делегації справді потрібен офіційний "голос", який допоможе людям відрізняти особисту думку членів делегації від позиції ТКГ загалом.

Зверніть увагу! Олексій Арестович став радником української делегації у ТКГ з інформаційної політики. Він матиме повноваження "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та українців. Детальніше про це – читайте тут.

Також учасник ТКГ зазначив, що Арестович розвантажить українську делегацію в інформаційному плані. Гармаш додав, що його діяльність наразі не викликає тривоги.