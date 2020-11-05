Україна для ТКГ підготувала "План спільних кроків" щодо Донбасу. Голова української делегації Леонід Кравчук повідомив, що він містить пропозицію про повне припинення конфлікту та демілітаризацію окремих районів Донеччини та Луганщини. Остання є передумовою для проведення на Донбасі місцевих виборів.

План для ТКГвід України: Кравчук розкрив деталі

Як розповів Кравчук у коментарі Інтерфакс-Україна, демілітаризація має відбутися на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Голосування має відбутися відповідно до Конституції та законів України та з дотриманням стандартів ОБСЄ.

Актуально Термінове засідання ТКГ не допомогло: бойовики знову зірвали перемир'я

Перше, що ми пропонуємо зробити, – припинити обов'язково збройний конфлікт, і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто, всі збройні формування, найманці, озброєння – все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування слід розпустити. І це потрібно зробити на початку 2021 року,

– наголосив Кравчук.

Він додав, що після цього Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.

"Тобто, складова безпеки стає головною, визначальною для того, щоб рухатися вперед", – зауважив очільник української делегації в ТКГ.

Водночас він зазначив, що важливо буде чітко врегулювати питання відповідальності для осіб, які брали участь у подіях, пов'язаних з війною на Донбасі. Також слід не допустити покарання для тих, на кому немає провини за вчинення злочинів.

"Це повинно бути зроблено шляхом ухвалення Верховною Радою відповідного законопроєкту, текст якого потрібно буде обговорити в робочій групі ТКГ із політичних питань. Нам потрібно, щоб питання відповідальності вирішували за законом, виважено, враховуючи ситуацію на Донбасі та досвід інших країн", – каже Кравчук.

Як пояснив він, тому що є злочинці та люди, які прийшли туди вбивати за гроші. Ось вони і повинні нести відповідальність. Натомість інші – нормально жити та працювати "на своїй, українській землі".

До речі У Зеленського є план "Б" щодо Донбасу, – Кравчук

На чому ще наполягатиме та що пропонуватиме Україна

Необхідно негайно забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій , включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб.

, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб. Це має бути зроблено до середини листопада 2020 року, а остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх" має відбутиися не пізніше ніж 15 грудня 2020 року.

СММ ОБСЄ повинна мати безпечний доступ до всієї території України, щоб виконувати свою місію.

До середини грудня має бути збільшено чисельний склад СММ ОБСЄ на 1 500 людей. Щодо цього питання Україна звернеться до Постійної ради ОБСЄ.

Слід забезпечити, щоб Україна отримала повний контроль над конкретними ділянками українсько-російського кордону зі свого боку. Київ сподівається, що що і Росія, і Німеччина, і Франція підтримають таку пропозицію. Оскільки для спостереження над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській областях необхідною є активна робота та постійне інформування.

зі свого боку. Київ сподівається, що що і Росія, і Німеччина, і Франція підтримають таку пропозицію. Оскільки для спостереження над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській областях необхідною є активна робота та постійне інформування. Необхідно буде, щоб Рада ухвалила закон про особливості проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. За словами Кравчука, потрібно підняти всі напрацювання в цьому напрямку, подивитися на їхній зміст і, врахувавши зміни, які відбулися, відповідне рішення.

Оскільки формулу Штайнмаєра обговорювали на зустрічі "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі і взяли в роботу, то її не можна обійти стороною та необхідно також згадати в документі.

Кравчук пікреслив, що Кремль, зокрема президент Путін,ухвали низку рішень і документів, які є прямим втручанням в життя окупованого Донбасу. Зокрема, мовиться про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства. Тому українська сторона пропонуватиме, щоб такі рішення та документи було скасовано.

Сліж створити Вільну економічну зону в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування. Це потрібно задля відновлення економіки. Вона повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу до нормального стану.

в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування. Це потрібно задля відновлення економіки. Вона повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу до нормального стану. Щоб наступна зустріч лідерів держав нормандського формату відбулася до кінця 2020 року. Під час заходу сторони повинні оцінити процес імплементації домовленостей і умови безпеки та політичні умови для місцевих виборів. "Щоб було чітко та зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі тільки за певних відповідних умов".

Зверніть увагу Ми використовуємо всі можливості "Мінська", за потреби шукатимемо додаткові, – Кравчук

Пропонований Україною "План спільних кроків" не є заміною того, що вже зроблено за 6 років роботи нормандського формату та ТКГ. Це документ, який відповідає реаліям і тому, що зроблено, а з його допомогою ми хочемо доповнити або уточнити ті питання, які не знайшли широкого, точного та конкретного втілення в попередніх документах,

– констатував Кравчук.

Він переконаний, що це не може бути документ, який побудовано на підставі пропозицій якоїсь однієї сторони: чи то України, чи то Росії, чи то ОБСЄ.

"Це повинен бути документ, який врахує те, що зроблено, і що ми бачимо на завтра. Мають бути врахованими пропозиції всіх сторін. Тільки такий документ матиме право на життя, його сприйматимуть і виконуватимуть всі сторони. Щоб цей план був реальним, і ми знайшли ту "золоту середину", яка відповідає інтересам усіх сторін, а головне – людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу", – вважає голова української делегації в ТКГ.

Зверніть увагу! 5 листопада це "План спільних дій" від України направлять координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.