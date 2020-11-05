У Путіна вважають, що демілітаризація Донбасу і передача кордону Україні, запропоновані у "Плані спільних кроків", розходяться із мінськими домовленостями. Також у Кремлі розкритикували пропозицію України до кінця року провести зустріч "нормандської четвірки".

На запропонований Україною план щодо досягнення миру на Донбасі у російського президента відреагували очікувано мляво, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ. Зауважимо, що "План спільних кроків" пропонує припинити конфлікт на Донбасі і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської областей на початку 2021 року. Власне, це є умови для проведення виборів в ОРДЛО 31 березня 2021 року.

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Так, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков не володіє інформацією, чи був запропонований Києвом план дій щодо досягнення миру на Донбасі переданий Москві.

За його словами, пропозиція про проведення виборів на Донбасі при демілітаризації регіону і передачі кордону розходиться з мінськими домовленостями.

Пєсков також розкритикував слова глави української делегації в ТКГ Леоніда Кучми про те, що зустріч "нормандської четвірки" має відбутися до кінця 2020 року.

Пєсков сказав, що зустріч "нормандської четвірки" заради самої зустрічі – безглузда, результатом же має стати як мінімум підбиванням підсумків виконання "Мінська-2".

Що це за "План спільних кроків" щодо Донбасу