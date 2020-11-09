Росія може мати безліч питань до плану України щодо Донбасу. Однак у Міністерстві закордонних справ переконують, що вигідніше, аби Росія обговорювала українські пропозиції щодо вирішення питання війни на Донбасі, а не нав'язували свої.

План України щодо Донбасу та Росія: коментар Кулеби

Як зауважив міністр закордонних справ, план України щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі може викликати суперечки між Києвом і Москвою. А ці суперечки в єдине ціле повинні звести представники ОБСЄ. Про це Дмитро Кулеба заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

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За словами Кулеби, Росія хоче максимально затягнути процес врегулювання конфлікту та деокупації Сходу України.

"Я можу припустити, що у них буде безліч питань до цього плану дій", – зауважив Кулеба.

Він додав, що українська сторона в Тристоронньої контактній групі стала більш активною.

"З обранням президента Зеленського Україна змінила стратегію поведінки в ТКГ та стала проактивною, почала висувати нові ініціативи та задавати темп дискусій", – зазначив міністр.

План дій – це черговий елемент цієї політики, тобто нова ініціатива, нові пропозиції. Україні вигідніше, щоб Росія обговорювала українські пропозиції, а не нав'язували свої,

– наголосив Кулеба.

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Очільник української делегації у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук виступив з ініціативою – встановити мир на Донбасі та вже навесні 2021 року провести вибори на окупованих територіях . Мовляв, для досягнення такої амбітної мети Україна вже розробила дорожню карту.

. Мовляв, для досягнення такої амбітної мети Україна вже розробила дорожню карту. "План дій щодо Донбасу" пропонує припинити збройний конфлікт і провести повну демілітаризацію окупованих територій. Після цього Україна візьме під контроль кордон та відновить нормальну життєдіяльність.

Аби цього досягти, українська сторона вимагає вже до 15 грудня 2020 року здійснити обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" , а також збільшити до 1,5 тисячі кількість представників моніторингової місії ОБСЄ на окупованих територіях.

, а також на окупованих територіях. Згідно з українським планом, якщо вдасться досягти попередніх пунктів, не пізніше ніж 31 березня 2021 року на території ОРДЛО можуть провести місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України . Для цього ВР має ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.

. Для цього ВР має ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Щодо решти ініціатив, то в документі також мовиться про Вільну економічну зону на Донбасі в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування. Це потрібно задля відновлення економіки. Вона повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року.

Крім того, Україна хоче, аби наступна зустріч лідерів нормандського формату відбулася до кінця 2020 року та щоб Кремль скасував укази та закони щодо спрощеного порядку надання жителям окупованих територій паспортів РФ.

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5 кроків плану України щодо Донбасу / Інфографіка 24 каналу