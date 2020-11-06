Американським ЗМІ стали відомі найближчі дії поки ще чинного президента США Дональда Трампа. За наявною інформацією, він планує поводитися так, ніби вже розпочинає другий президентський термін – навіть не дочекавшись результатів виборів.

Дональд Трамп зі своїми помічниками хоче повністю використати нинішнє становище в Білому домі, щоб виглядати якомога більш по-президентськи. Про це пише видання Politico з посиланням на три джерела, яким відома стратегія дій президента.

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Президент може звільнити кількох членів уряду й високопоставлених помічників. Як стверджують джерела видання, мовиться про тих, хто найбільше "дратував" Трампа.

Зокрема, серед тих, хто може залишитися без роботи, називають директора ФБР Крістофера Рея та міністра оборони Марка Еспера. Останній вже буцімто навіть підготував заяву на звільнення.

Крім того, команда Дональда Трампа планує пред'явити ще більше юридичних позовів і поставити під сумнів справжність результатів виборів президента.

Очікується, що разом з потенційними звільненнями Трамп також проведе наступний тиждень, підписавши низку виконавчих розпоряджень з найрізноманітніших питань – від торгівлі до виробництва в Китаї – щоб показати, що він як і раніше працює.

Коротко про вибори в США: