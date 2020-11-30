Влада України дійде до кінця алфавіту, придумуючи різні плани для врегулювання ситуації на Донбасі. Однак найбільша біда в тому, що жоден з них не є дієвим, треба обирати інші шляхи вирішення конфлікту.

Річ у тім, що влада проводить не ту політику, яку потрібно. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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"Судячи з того, що плану А українці так і не побачили, то план Б теж буде складатися з однієї літери Б, на жаль", – запевнив Жданов.

На жаль, з тої політики, яку нині проводить влада, я думаю, що вони намагатимуться дійти до кінця алфавіту. Так оголошуватимуть чергові плани щодо врегулювання,

– сказав експерт.

За словами Жданова, плани влада придумує, однак конкретних кроків і політичної волі для того, щоб розв'язати питання і визначитись із тим, що відбувається у Донецькій та Луганській області, немає.

"На сьогодні конфлікт вже заморожений. Коли ми почали думати, в якій інтерпретації та як буде виконувати мінські домовленості – з цього моменту це заморожений конфлікт, він може тривати десятиліттями, якщо не робити кроки для зрушення з місця", – підсумував Жданов.

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План дій по Донбасу: коротко про ситуацію у ТКГ

Раніше представники Росії відкинули український план щодо Донбасу, він вочевидь їм невигідний. Водночас російська сторона у ТКГ 24 листопада заявила, що підтримує так званий план, який запропонували бойовики.

Обговорювати чи навіть ознайомлюватися з їхнім планом Україна не збирається. Річ у тім, що проросійські бойовики не можуть бути і не є учасниками переговорного процесу.



5 кроків плану України щодо Донбасу / Інфографіка 24 каналу