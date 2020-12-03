Україна хоче взяти участь в операції НАТО у Середземному морі та відправити військових в Ірак
У 2021 році Україна хоче долучитися до операції НАТО "Морський охоронець" у Середземному морі. Крім того, у планах відправити 2 військових для участі у тренувальній місії Альянсу в Іраку.
Україна хоче більшої взаємодії з НАТО
Про бажання України брати активнішу участь у плануванні та проведені операції під проводом НАТО міністр оборони Андрій Таран заявив під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів Альянсу та представників офісу організації в Україні.
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За його словами, розвиваючи практичну співпрацю в рамках Програми розширених можливостей НАТО, Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність Альянсу і досягти максимального рівня взаємосумісності.
Ми прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухом": маємо кращі можливості, але водночас і зобов'язання для досягнення спільних цілей,
– зазначив міністр.
Таран нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, які приєдналися до Сил реагування НАТО. Глава Міноборони розповів, що країна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.
Міністр також запевнив, що навіть в умовах російської агресії Україна є і буде надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.
Плани України на 2021 – 2023 роки
- Крім того, у 2021 році Військово-морські Сили ЗСУ планують приєднатися до операції "Морський охоронець" у Середземному морі 2 патрульними катерами типу Island.
- У планах на 2023 рік – долучити до участі в операції флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний".
- Ще один намір – Міноборони спільно з Міністерством закордонних справ вживає заходів, аби направити у 2021 році 2 представників ЗСУ до Тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак.
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