У 2021 році Україна хоче долучитися до операції НАТО "Морський охоронець" у Середземному морі. Крім того, у планах відправити 2 військових для участі у тренувальній місії Альянсу в Іраку.

Україна хоче більшої взаємодії з НАТО

Про бажання України брати активнішу участь у плануванні та проведені операції під проводом НАТО міністр оборони Андрій Таран заявив під час брифінгу для послів, військових аташе держав-членів Альянсу та представників офісу організації в Україні.

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За його словами, розвиваючи практичну співпрацю в рамках Програми розширених можливостей НАТО, Україна прагне збільшити свій внесок у діяльність Альянсу і досягти максимального рівня взаємосумісності.

Ми прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухом": маємо кращі можливості, але водночас і зобов'язання для досягнення спільних цілей,

– зазначив міністр.

Таран нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, які приєдналися до Сил реагування НАТО. Глава Міноборони розповів, що країна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

Міністр також запевнив, що навіть в умовах російської агресії Україна є і буде надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.

Плани України на 2021 – 2023 роки

Крім того, у 2021 році Військово-морські Сили ЗСУ планують приєднатися до операції "Морський охоронець" у Середземному морі 2 патрульними катерами типу Island.

2 патрульними катерами типу Island. У планах на 2023 рік – долучити до участі в операції флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Ще один намір – Міноборони спільно з Міністерством закордонних справ вживає заходів, аби направити у 2021 році 2 представників ЗСУ до Тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що НАТО розширить свою присутність в регіоні Чорного моря. Також Альянс посилить допомогу Україні та Грузії. Відбувається це на тлі того, що Росія нарощує військову міць в окупованому нею Криму.