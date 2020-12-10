План "Б" щодо Донбасу, ймовірно, відтермінують. Президент Володимир Зеленський вирішив продовжити перемовини з главою Росії Володимиром Путіним.

Чому план "Б" хочуть відтермінувати

Такі наміри мають через те, що нібито за рік перемовини з Путіним дали результат. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляють "Українські новини".

До речі Кравчук заявив, що Україна ще не має "плану Б" щодо Донбасу

Політик наголосив, що ситуація істотно змінилася. Також радник відзначив зменшення кількості обстрілів, стабілізацію питання про транзит російського газу на вигідних для України умовах та відновлення інфраструктури на Донбасі .

Тому, за словами Подоляка, більше не обговорюють вихід з переговорів, їх принципові зміни чи запуск плану "Б".

Зараз вже некоректно говорити про плани А, Б і так далі. Ми комбінуємо елементи різних стратегій і продовжуємо переговори у всіх форматах,

– додав Подоляк.

Крім того, Україна налаштована продовжувати переговори в нормандському форматі з Росією, Німеччиною і Францією.

Що каже Подоляк про Путіна

Радник стверджує, що в перемовинах за участю Путіна нібито можна досягти набагато більшого, ніж в інших форматах. Відтак Україна наполягає на новій зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Що відомо про план "Б"