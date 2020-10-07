Чи планує Путін поговорити з Тихановською: відповідь Кремля
Президент Росії Володимир Путін не планує контактувати з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. У Кремлі кажуть, що Тихановська навряд чи бере активну участь у справах Білорусі.
Кремль: Тихановська не бере участі у житті Білорусі
Про таку позицію Володимира Путіна повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.
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Пєсков наголосив, що Тихановська не перебуває на території Білорусі, отож навряд бере участь у житті країни. Лідерка опозиції, кажуть у Кремлі, зустрічається лише з тими главами держав, які визнали президентство Лукашенка нелегітимним.
Тихановська уже зустрічалась з Макроном та Меркель
Зазначимо, що Світлана Тихановська уже зустрілась з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Раніше конкурентка Лукашенка на виборах президента заявила, що не проти долучити Володимира Путіна до переговорів щодо вирішення ситуації в Білорусі. На цих перемовинах, вважає Тихановська, окрім Путіна має бути присутнім ще Макрон.