Україна наразі не розглядає можливість розмістити на Донбасі миротворців ООН. Однак ініціюватиме збільшення складу місії ОБСЄ відразу у 4 рази.

Розглядати ООН наразі не є ефективно, адже Росія має право вето в цій організації. Це може призвести до того, що ситуація затягнеться ще на рік. Про це заявив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, повідомляє "РБК-Україна".

Актуально Росія намагається нівелювати нормандський формат, – Арестович

Що ще сказав Арестович

"Дорожня карта", яку оприлюднив 5 Президент України Петро Порошенко, та план української делегації у ТКГ збігаються на 99%.

Єдиною відмінністю є миротворці ООН. українська делегація говорить про збільшення складу місії ОБСЄ у 4 рази.

Арестович також заявляв, що процес повернення окупованих територій Донбасу формується з двох складових – реінтеграції та деокупації. Станом на кінець 2020 року реінтеграція вже розпочалася.

Зверніть увагу! Ідею реалізації "дорожньої карти" Порошенко висунув у 2019 році. Проєкт має мати дати виконання Мінських домовленостей, зокрема, щодо виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу відповідно до українського законодавства.