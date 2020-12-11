Арестович відповів, чи планує Україна розмістити миротворців ООН на Донбасі
Україна наразі не розглядає можливість розмістити на Донбасі миротворців ООН. Однак ініціюватиме збільшення складу місії ОБСЄ відразу у 4 рази.
Розглядати ООН наразі не є ефективно, адже Росія має право вето в цій організації. Це може призвести до того, що ситуація затягнеться ще на рік. Про це заявив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, повідомляє "РБК-Україна".
Актуально Росія намагається нівелювати нормандський формат, – Арестович
Що ще сказав Арестович
- "Дорожня карта", яку оприлюднив 5 Президент України Петро Порошенко, та план української делегації у ТКГ збігаються на 99%.
- Єдиною відмінністю є миротворці ООН. українська делегація говорить про збільшення складу місії ОБСЄ у 4 рази.
Арестович також заявляв, що процес повернення окупованих територій Донбасу формується з двох складових – реінтеграції та деокупації. Станом на кінець 2020 року реінтеграція вже розпочалася.
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