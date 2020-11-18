Завдяки тому, що правоохоронці використовують електрошокери, у світі врятували понад 220 тисяч життів. Національна поліція хоче розширити перелік підстав, за яких можна використовувати спецзасіб.

Електрошокер – це найбезпечніший поліцейський засіб примусу. Використання такого спецзасобу зменшує ризик травмування не лише для правопорушника, а й для поліцейського. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова Нацполіції України Ігор Клименко.

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Електрошокер знерухомлює людину на короткий період. За цей час поліцейський може вдягнути на порушника кайданки.

Ми плануємо впродовж найближчих декількох років оснастити електрошокерами кожен екіпаж патрульної поліції, штурмові підрозділи КОРДу і полків поліції особливого призначення, а також поліцейських офіцерів громад,

– сказав Клименко.

Наразі Нацполіція вже закупила 200 таких електрошокерів з усіма комплектуючими.

Крім того, понад десяток поліцейських пройшли навчальні курси інструкторів від компанії-виробника. За словами Клименка, це – перший крок на шляху до повноцінного використання електрошокерів у повсякденній роботі.

Використання електрошокерів в Україні обмежене

Згідно зі статтею 45 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейський може застосовувати електрошокер для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу, а також, коли нападають тварини.

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Кожної зміни правоохоронці затримують громадян за вчинення правопорушень. Ті часто проявляють непокору та опір, а це подекуди призводить до випадків застосування вогнепальної зброї із травматичними та навіть летальними наслідками,

– зауважив керівник поліції.

Клименко пропонує розширити перелік підстав для використання спецзасобу

Зокрема, Нацполіція вимагає дозволити використання електрошокера у випадках затримання особи, яка:

вчинила тяжке або особливо тяжке правопорушення і намагається втекти або ж опирається поліцейському;

чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

погрожує зброєю або будь-яким іншим предметом, який загрожує життю чи здоров’ю людей.

Водночас, за словами Клименка, визначатимуть категорії осіб, до яких буде заборонено застосовувати електрошокер:

неповнолітні;

вагітні жінки;

старші люди:

особи з ознаками обмежених можливостей.

"Фактично підстави та умови застосування електрошокерів будуть аналогічні вогнепальній зброї. Маючи таку альтернативу, поліцейський зможе використати менш травматичний для особи спосіб затримання порушника", – підкреслив Клименко.

Він також закликав Верховну Раду підтримати зміни у законодавстві.