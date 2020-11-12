Наступний планерний тиждень Верховної Ради можуть відтермінувати через COVID-19. Наразі лідери парламентських фракцій обговорюють можливість перенесення засідання парламенту.

Спалах коронавірусу суттєво ускладнив робочий процес у Раді. Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко, повідомляє "РБК-Україна".

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На сьогоднішні обговорюється питання, чи відбудеться пленарний тиждень. Зараз йде кулуарне обговорення між керівниками фракцій, чи збиратися Раді наступного тижня, чи внести зміни до календарного плану роботи,

– наголосила Янченко.

Зверніть увагу! За добу 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових заражених коронавірусом. Усього від початку пандемії в Україні захворіли 489 808 людей.

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