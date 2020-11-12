Пленарний тиждень Ради під загрозою через COVID-19
Наступний планерний тиждень Верховної Ради можуть відтермінувати через COVID-19. Наразі лідери парламентських фракцій обговорюють можливість перенесення засідання парламенту.
Спалах коронавірусу суттєво ускладнив робочий процес у Раді. Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко, повідомляє "РБК-Україна".
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На сьогоднішні обговорюється питання, чи відбудеться пленарний тиждень. Зараз йде кулуарне обговорення між керівниками фракцій, чи збиратися Раді наступного тижня, чи внести зміни до календарного плану роботи,
– наголосила Янченко.
COVID-19 у керівництва держави: що відомо
- 9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський заразився коронавірусом.
- Того ж дня про позитивний тест на COVID-19 повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- 11 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що теж інфікувався коронавірусом.
- 12 листопада COVID-19 підтвердили у першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.
- Окрім того, відомо, що лише у фракції "Слуга народу" на коронавірус захворіли вже 17 нардепів.
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