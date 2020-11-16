Українському політичному істеблішменту буде складно налагоджувати відносини з США після низки скандалів, спрямованих на дискредитацію Джо Байдена.

Про це йдеться в розслідуванні "Як результати виборів в США вплинуть на позиції України на світовій арені", видання OBOZREVATEL.

Автор нагадує, що через низку дипломатичних скандалів 2019 року в Україні фактично був припинений ефективний діалог з США, про що свідчить відсутність у Києві посла США з травня 2019 року. Слідом за цими подіями пішли більш недружні кроки у вигляді чотирьох "пресконференцій" нардепа Андрія Деркача і скандального експрокурора Костянтина Кулика.

На думку експерта аналітичного центру Kyivstratpro Тараса Семенюка, можна очікувати, що в кулуарах так звані "плівки Деркача" негативно вплинуть на ставлення нового американського істеблішменту з окремими політиками в Україні.

Перш за все, до них можна віднести фігури рівня Андрія Деркача, Костянтина Кулика, Андрія Теліженко та всіх тих, хто стояв в Україні за організацією репутаційних атак на Джо Байдена. Нерідко їх ще об'єднують відкриті і регулярні атаки на антикорупційну вертикаль і дії, що потрапляють у сферу інтересів РФ в Україні,

– йдеться в розслідуванні.

Автор зазначає, що в програмній заяві Джо Байдена від 14 жовтня 2020 року під назвою "Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною" зазначається, що "Байден прагне завершити конфлікт в Україні та спільно з європейськими союзниками буде підтримувати Україну в її прагненнях до суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього". Реалізація цієї заяви укладається у 2 напрямки – захист від російської агресії та консолідація суспільства навколо боротьби з корупцією в досягненні верховенства права.