Печерський суд вимагав від генпрокурорки Ірини Венедіктової забрати у НАБУ справу щодо "плівок Вовка". Як пояснили у Центрі протидії корупції, Печерський райсуд не міг розв'язувати такі питання, а всі скарги й заяви у справах НАБУ мав розглядати Вищий антикорупційний суд.

Попри очевидну незаконність рішення Печерського суду, Венедіткова "легітимізувала його". Про це заявили у Центрі протидії корупції.

Важливо НАБУ закрило справу Вовка про неправдиве декларування, – ЗМІ

Деталі скандалу

Суддя Печерського суду Сергій Вовк ще в серпні 2020 року зобов'язав забрати справу ОАСК у НАБУ. Як пишуть експерти, це було зроблено незаконно, бо Печерський райсуд такі питання не вирішує. Ба більше, рішення Печерського суду оскаржується в Апеляційній палаті ВАКС, тобто ще не набрати чинності.

Попри це, генпрокурорка Венедіктова замість того, щоб проігнорувати незаконне рішення і чекати результатів апеляції, пішла за роз'ясненням цього незаконного рішення Печерського суду. Читай: легітимізувала його,

– заявили у ЦПК.

Як зауважили у Центрі протидії корупції, у роз'ясненні мовиться, що Венедиктова повинна негайно забрати справу у НАБУ і робити те ж саме щодо всіх справ, які будуть похідними від цього, тобто виділеними в окремі справи.

Що відомо про справу проти Павла Вовка

17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. 21 липня у НАБУ повідомили, що у межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Сам Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського. 11 серпня НАБУ оголосило в розшук голови ОАСК Вовка.

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