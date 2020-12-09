Венедіктова легітимізувала незаконне рішення Печерського суду щодо "плівок Вовка"
Печерський суд вимагав від генпрокурорки Ірини Венедіктової забрати у НАБУ справу щодо "плівок Вовка". Як пояснили у Центрі протидії корупції, Печерський райсуд не міг розв'язувати такі питання, а всі скарги й заяви у справах НАБУ мав розглядати Вищий антикорупційний суд.
Попри очевидну незаконність рішення Печерського суду, Венедіткова "легітимізувала його". Про це заявили у Центрі протидії корупції.
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Деталі скандалу
Суддя Печерського суду Сергій Вовк ще в серпні 2020 року зобов'язав забрати справу ОАСК у НАБУ. Як пишуть експерти, це було зроблено незаконно, бо Печерський райсуд такі питання не вирішує. Ба більше, рішення Печерського суду оскаржується в Апеляційній палаті ВАКС, тобто ще не набрати чинності.
Попри це, генпрокурорка Венедіктова замість того, щоб проігнорувати незаконне рішення і чекати результатів апеляції, пішла за роз'ясненням цього незаконного рішення Печерського суду. Читай: легітимізувала його,
– заявили у ЦПК.
Як зауважили у Центрі протидії корупції, у роз'ясненні мовиться, що Венедиктова повинна негайно забрати справу у НАБУ і робити те ж саме щодо всіх справ, які будуть похідними від цього, тобто виділеними в окремі справи.
Що відомо про справу проти Павла Вовка
- 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
- 21 липня у НАБУ повідомили, що у межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
- Сам Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
- 11 серпня НАБУ оголосило в розшук голови ОАСК Вовка.
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