Франкфуртський ресторатор Джузеппе Фікера вирішив у креативний спосіб висловити свій протест проти обмежень роботи закладів громадського харчування на тлі пандемії COVID-19.

Він посадив за столами у своєму ресторані плюшевих панд, про це повідомляє Frankfurter Neue Presse.

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А ще Джузеппе хотів у такий спосіб трохи розвеселити жителів міста, які у вихідні не можуть посидіти з друзями та рідними в ресторані або кафе через запроваджені владою обмеження.

Це була божевільна ідея моєї подруги. Вона сказала, що ресторан виглядає сумним і порожнім. Тож ми вирішили розсадити всередині плюшевих панд,

– пояснив власник ресторану.

За його словами, багато перехожих зупинялися біля його закладу, побачивши такий перформенс, аби робили селфі на тлі тваринок за вікном.

Як виглядає ресторан та його плюшеві "гості": дивіться відео 24 каналу