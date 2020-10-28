Конституційний суд скасував електронні декларації за поданням депутатів ОПЗЖ та групи "За майбутнє". А сама зустріч глави суду Олександра Тупицького з представником ЄС в Україні Матті Маасікасом – це спроба Коломойського відірвати Україну від міжнародної допомоги.

Таку думку висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Про наслідки часткового скасування е-декларування він розповів в ефірі 24 каналу.

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Поки рішення суду ще не опубліковане і не зрозуміло, що саме скасували судді: чи все електронне декларування, чи частину. У будь-якому разі – наслідки для України будуть плачевні.

Однак, як наголосив Шабунін, немає поняття "часткове скасування". Припустимо найлегший варіант – не декларувати майно, яке записане на родичів.

Після цього декларування немає ніякого сенсу,

– вважає Шабунін.

Як реагуватимуть західні партнери

Довідка. Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас 27 жовтня зустрівся з главою Конституційного суду Олександром Тупицьким, де обговорили "важливість прозорості в роботі" і збереження всього досягнутого після Революції Гідності в 2014 році.

"Ця зустріч – це плювок в обличчя Європейського Союзу. Після того, як Тупицький з ним зустрівся, судді КСУ й винесли це ідіотичне рішення. Щобільше, це зробили спеціально", – наголосив Шабунін.

Це навіть не стільки боротьба з антикорупційною структурою, скільки спроба ОПЗЖ та конкретно Коломойського відірвати Україну від допомоги Заходу,

– переконаний експерт.

Він пояснив, що повноцінна система декларування статків посадовців була формальною умовою співпраці з Україною, наприклад, отримання грошей від ЄС чи Світового банку. Їх Україна точно не отримає, допоки це питання знову не розв'яжуть.

Також він додав, що це рішення поховає понад 200 справ. Тому депутати ОПЗЖ і "За майбутнє" зацікавлені у приховуванні статків.

Більше про е-декларування – читайте за посиланням.

Дивіться повністю відео розмови з Віталієм Шабуніним про скасування е-декларування: