Слідчі 14 листопада допитали колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха щодо його побиття. До речі, досудове розслідування справи триває.

Що відомо про допит Балуха

Балуха допитали у присутності лікаря. Про це розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, повідомляє "Українська правда".

Читайте також Ексбранця Кремля Володимира Балуха виписали з лікарні: фото

Подробиці слідства у прокуратурі наразі не розголошують.

Максимець наголосила, що досудове слідство триває. Підозрюваному в нападі продовжили термін тримання під вартою на термін досудового розслідування.

Побиття Балуха: що відомо

Балуха побили вночі 8 вересня. Його знайшли непритомним на вулиці та госпіталізували.

Балух був у лікарні близько півтора місяця. Медики оцінювали його стан як важкий. Однак 22 жовтня чоловіка виписали.

Ймовірного нападника знайшли. Ним виявився 32-річний житель Київщини.