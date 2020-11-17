Побиття Балуха: ексв'язня Кремля допитали слідчі
Слідчі 14 листопада допитали колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха щодо його побиття. До речі, досудове розслідування справи триває.
Що відомо про допит Балуха
Балуха допитали у присутності лікаря. Про це розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, повідомляє "Українська правда".
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Подробиці слідства у прокуратурі наразі не розголошують.
Максимець наголосила, що досудове слідство триває. Підозрюваному в нападі продовжили термін тримання під вартою на термін досудового розслідування.
Побиття Балуха: що відомо
- Балуха побили вночі 8 вересня. Його знайшли непритомним на вулиці та госпіталізували.
- Балух був у лікарні близько півтора місяця. Медики оцінювали його стан як важкий. Однак 22 жовтня чоловіка виписали.
- Ймовірного нападника знайшли. Ним виявився 32-річний житель Київщини.
Хто такий Володимир Балух?Активіст родом з Криму. Після анексії півострова відмовився від російського паспорта.
Згодом його ув'язнили в Росії, але у 2019 році у межах обміну полоненими Балух повернувся в Україну.
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