Нападниками на ветерана АТО Деєва виявилися представники донецького криміналітету
У Києві 16 жовтня напали й побили ветерана АТО Івана Деєва, який майже три роки провів у полоні бойовиків. Постраждала також його дружина. Журналісти стверджують, що напали на ветерана представники донецького криміналітету, зокрема "тіньвий мільйонер" Юрій Свиридов.
Автомобіль колишнього бранця Кремля підрізав джип, а коли Іван Деєв зробив зауважень водієві, той разом з ще одним чоловіком накинувся на нього з кулаками. Про це у своєму фейсбуці розповів журналіст Юрій Бутусов.
Важливо У Києві невідомі побили звільненого з полону бойовиків Івана Деєва
Це надскандальна історія – рецидивіст-злочинець з Донеччини побив інваліда ЗСУ, який воював на Донбасі, і написав заяву, що той сам на них напав,
– заявив журналіст.
Що відомо про нападників:
- Один із них – Юрій Свиридов, якого Бутусов називає "тіньовим мільйонером" з Донецька. Він за своє 52-річне життя вже 4 рази був засуджений за серйозні злочини.
- Попри це, чоловік доволі впевнено почувається на волі. Він дозволяє собі порушувати правили дорожнього руху й бити людей просто серед вулиці.
- Попередні кримінальні справи стосувалися вбивства, грабежів і шахрайства. Крім того, щодо нього регулярно складають адмінпротоколи через порушення ПДР.
- Другий нападник – Павло Степанченко. 39-річний чоловік родом з Чернігівської області. Його вже 9 разів підозрювали або виносили судові вироки через кримінальні справи, щоправда дрібні.
- Кримінальні справи Степанченка стосуються шахрайства, зберігання наркотиків, хуліганства напідпитку тощо.
Іван Деєв вже звернувся до поліції через напад на нього з дружиною, але й нападники "не пальцем роблені". Свиридов теж написав заяву, в якій стверджує, що це ветеран, який залишився інвалідом після підвалів бойовиків, напав на нього з другом.
Через це активісти збираються на протест під будівлею поліції Києва, який має розпочатися о 15 годині 22 жовтня. Вони хочуть підтримати постраждалого ветерана.
Що кажуть у поліції:
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Він відмовився називати особисті дані нападників на ветерана, але підтвердив, що від них є заява.
Він повідомив, що поліція проводить розслідування за двома статтями. Перша за повідомленням Івана Деєва – за фактом хуліганства (покарання може бути ув'язнення до 5 років).
Друга ж стаття вже стосується повідомлення самих нападників – це буцімто нанесення їм легких тілесних ушкоджень. Ветерану може загрожувати штраф до 850 гривень або виправні роботи до 1 року.
Крищенко також зазначив, що нападників поліція поки навіть не визнає підозрюваними. Тож вони не мають жодного процесуального статусу в цій справі й можуть вільно розгулювати.
Травми Деєва й дружини після нападу:
- Іван Деєв – внаслідок нападу отримав перелом гайморової пазухи, а також тілесні ушкодження середньої тяжкості.
- Людмила Деєва – перелом фаланги пальця.