У Києві 16 жовтня напали й побили ветерана АТО Івана Деєва, який майже три роки провів у полоні бойовиків. Постраждала також його дружина. Журналісти стверджують, що напали на ветерана представники донецького криміналітету, зокрема "тіньвий мільйонер" Юрій Свиридов.

Автомобіль колишнього бранця Кремля підрізав джип, а коли Іван Деєв зробив зауважень водієві, той разом з ще одним чоловіком накинувся на нього з кулаками. Про це у своєму фейсбуці розповів журналіст Юрій Бутусов.

Важливо У Києві невідомі побили звільненого з полону бойовиків Івана Деєва

Це надскандальна історія – рецидивіст-злочинець з Донеччини побив інваліда ЗСУ, який воював на Донбасі, і написав заяву, що той сам на них напав,

– заявив журналіст.

Що відомо про нападників:

Один із них – Юрій Свиридов , якого Бутусов називає "тіньовим мільйонером" з Донецька. Він за своє 52-річне життя вже 4 рази був засуджений за серйозні злочини.

, якого Бутусов називає "тіньовим мільйонером" з Донецька. Він за своє 52-річне життя вже 4 рази був засуджений за серйозні злочини. Попри це, чоловік доволі впевнено почувається на волі. Він дозволяє собі порушувати правили дорожнього руху й бити людей просто серед вулиці.

Попередні кримінальні справи стосувалися вбивства, грабежів і шахрайства. Крім того, щодо нього регулярно складають адмінпротоколи через порушення ПДР.

Другий нападник – Павло Степанченко . 39-річний чоловік родом з Чернігівської області. Його вже 9 разів підозрювали або виносили судові вироки через кримінальні справи, щоправда дрібні.

. 39-річний чоловік родом з Чернігівської області. Його вже 9 разів підозрювали або виносили судові вироки через кримінальні справи, щоправда дрібні. Кримінальні справи Степанченка стосуються шахрайства, зберігання наркотиків, хуліганства напідпитку тощо.

Іван Деєв вже звернувся до поліції через напад на нього з дружиною, але й нападники "не пальцем роблені". Свиридов теж написав заяву, в якій стверджує, що це ветеран, який залишився інвалідом після підвалів бойовиків, напав на нього з другом.

Через це активісти збираються на протест під будівлею поліції Києва, який має розпочатися о 15 годині 22 жовтня. Вони хочуть підтримати постраждалого ветерана.

Що кажуть у поліції:

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Він відмовився називати особисті дані нападників на ветерана, але підтвердив, що від них є заява.

Він повідомив, що поліція проводить розслідування за двома статтями. Перша за повідомленням Івана Деєва – за фактом хуліганства (покарання може бути ув'язнення до 5 років).

Друга ж стаття вже стосується повідомлення самих нападників – це буцімто нанесення їм легких тілесних ушкоджень. Ветерану може загрожувати штраф до 850 гривень або виправні роботи до 1 року.

Крищенко також зазначив, що нападників поліція поки навіть не визнає підозрюваними. Тож вони не мають жодного процесуального статусу в цій справі й можуть вільно розгулювати.

Травми Деєва й дружини після нападу: