Поблизу стародавнього італійського міста Помпеї археологи виявили рештки 2 людей. Вони загинули у результаті виверження вулкана Везувій у 79-му році.

Рештки, ймовірно, належать чоловікам. Про це повідомляє CNN.

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Вчені припустили, що знайдені рештки належать людям, які загинули через пірокластичний потік. Це стало результатом виверження вулкану Везувій у 79-му році.



Рештки можуть належати жертвам вулкану / Фото з фейсбук-сторінки Pompeii Parco Archeologico

Загиблих виявили у підземній кімнаті у Чівіте Джуліані, що за 700 метрів від Помпеї, про що свідчать дані італійського Мінкульту. Археологи виявили, що один з чоловіків був заможним, йому було приблизно 30 – 40 років. Іншому, який на думку фахівців працював рабом – від 18 до 23 років.



Загиблих виявили у підземній кімнаті / Фото з фейсбук-сторінки Pompeii Parco Archeologico

"Можливо, жертви шукали притулку, коли їх приблизно о 9 ранку охопила пірокластична течія", – сказав директор археологічного пам'ятника Массімо Осанна. Він додав, що доказом смерті від теплового удару є стиснуті ноги та руки у відповідних людей.

Довідка. У місті Помпеї, яке розташоване за 23 кілометри від Неаполя, проживало приблизно 13 тисяч людей. Виверження вулкану поховало місто під попелом, організовані розкопки розпочались приблизно у 1750 році.