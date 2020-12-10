На Донбасі 27 липня набуло чинності перемир'я. Відтоді та по 29 листопада проросійські бойовики здійснили понад 300 обстрілів українських позицій. Внаслідок бойових дій 4 воїни Об'єднаних сил загинули, ще 15 зазнали поранення.

Заява України щодо провокацій Кремля на Донбасі

Як наголосив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, попри домовленості щодо припинення вогню на Донбасі від 22 липня, Росія тут продовжує збройні провокації, зокрема шляхом відкриття прицільного вогню. Про це Лоссовський заявив під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

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"Загалом за період з 27 липня по 29 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України поблизу 43 житлових районів Донецької та Луганської областей обстріляли 309 разів", – зауважив він.

Якими порушеннями відзначилися окупанти

У 11 випадках вели вогонь із забороненого "Мінському" озброєння.

36 разів застосовували заборонені безпілотники, зокрема для скидання гранат на позиції українських військових.

Також було зафіксовано 20 випадків інженерного укріплення позицій з боку бойовиків.

З 27 липня у результаті таких збройних провокацій було вбито 4 українських військовослужбовців, ще 15 українських військовослужбовців отримали поранення,

– зазначив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

На завершення Лоссовький наголосив, що застосування російськими силами на Донбасі забороненого мінськими домовленостями озброєння викликає серйозне занепокоєння з боку Києва.

"Ці дії є спрямованими як на завдання смерті українським військовим, так і на здійснення на них психологічного тиску для провокування вогню у відповідь, щоб потім це використати як привід для заяв про нібито порушення Україною перемир'я", – підкреслив він.

За словами постпреда України, такі дії є чіткими свідченням небажання Росії дотримуватися домовленості про припинення вогню. Також вони є спрямованими на подальше розпалювання бойових дій на всій лінії зіткнення.

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Приклад провокації з боку бойовиків у районі Водяного 4 грудня: тут вони били з мінометів / Інфографіка місії України в ОБСЄ