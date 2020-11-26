Депутати подали майже 2500 правок до проєкту Держбюджету на 2021 рік. Міністерство фінансів під час підготовки проєкту врахувало частину з них.

Вже встигли розглянути та опрацювати всі зауваження. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час позачергового засідання уряду, коли презентував документ, повідомляє 24 канал.

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За його словами, у постанові Верховної Ради про схвалення бюджетних висновків передбачили те, щоб внести низку змін до проєкту державного бюджету на друге читання.

Ми опрацювали всі правки та пропозиції народних депутатів. Надійшла 2451 пропозиція, що складає приблизно ще один такий бюджет,

– сказав Марченко.

І додав, що врахували більшість наданих депутатами пропозицій. Але насамперед опирались на 2 речі:

пріоритетність видатків;

стан економіки України.

"Для нас принциповим було те, щоб всі видатки були підтверджені реальними доходами", – наголосив Марченко.

Крім цього, доходи у проєкті держбюджету збільшили на 21 мільярд гривень. Видатки ж передбачені в розмірі 1 трильйон 328 мільярдів гривень.



Що передбачає Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу