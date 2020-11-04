У Конституційного Суду просять розігнати увесь склад Нацкомісії з тарифів
До Конститутійного Суду України надійшло подання щодо визнання неконституційними призначення членів НКРЕКП у 2018 – 2019 років, які діють і зараз. Всього під поданням підписалися 50 народних обранців з різних парламентських фракцій і груп.
Конституційне подання надійшло 4 листопада, повідомляє Конституційний Суд України.
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Деталі подання
Парламентарі просять визнати неконституційними укази президентів України Петра Порошенка й Володимира Зеленського 2018 – 2019 років про призначення членів НКРЕКП.
Загалом у поданні мовиться про 7 членів Нацкомісії з регулювання тарифів:
- Олени Антонової,
- Дмитра Коваленка,
- Оксани Кривенко,
- Руслана Кайдаша,
- Ольги Бабій,
- Валерія Тарасюка,
- Олексія Магди.
Тобто фактично це увесь склад НКРЕКП, який є чинним сьогодні. Серед них 3 призначені Петром Порошенком, а ще 4 – Володимиром Зеленським.
Хто підписався під поданням
Підписантами конституційного подання є одразу 50 народних депутатів з різних фракцій і груп:
- Юлія Тимошенко й фракція "Батьківщини",
- депутати "Слуги народу",
- "Опозиційна платформа – За життя",
- Олексій Гончаренко з "Європейської Солідарності",
- депутати групи "Довіра",
- позафракційні.
Найбільш дивною є поява в списку підписантів Олексій Гончаренка. Адже мовиться про людей, які були призначені на посади лідером його ж партії Петром Порошенком.
Що таке НКРЕКП?
Повна назва – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг. Це колегіальний орган, що займається регулюванням підприємств у цих сферах, зокрема в питанні тарифів.
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