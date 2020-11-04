До Конститутійного Суду України надійшло подання щодо визнання неконституційними призначення членів НКРЕКП у 2018 – 2019 років, які діють і зараз. Всього під поданням підписалися 50 народних обранців з різних парламентських фракцій і груп.

Конституційне подання надійшло 4 листопада, повідомляє Конституційний Суд України.

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Деталі подання

Парламентарі просять визнати неконституційними укази президентів України Петра Порошенка й Володимира Зеленського 2018 – 2019 років про призначення членів НКРЕКП.

Загалом у поданні мовиться про 7 членів Нацкомісії з регулювання тарифів:

Олени Антонової,

Дмитра Коваленка,

Оксани Кривенко,

Руслана Кайдаша,

Ольги Бабій,

Валерія Тарасюка,

Олексія Магди.

Тобто фактично це увесь склад НКРЕКП, який є чинним сьогодні. Серед них 3 призначені Петром Порошенком, а ще 4 – Володимиром Зеленським.

Хто підписався під поданням

Підписантами конституційного подання є одразу 50 народних депутатів з різних фракцій і груп:

Юлія Тимошенко й фракція "Батьківщини",

депутати "Слуги народу",

"Опозиційна платформа – За життя",

Олексій Гончаренко з "Європейської Солідарності",

депутати групи "Довіра",

позафракційні.

Найбільш дивною є поява в списку підписантів Олексій Гончаренка. Адже мовиться про людей, які були призначені на посади лідером його ж партії Петром Порошенком.